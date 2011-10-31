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  • Eén tas, twee designs
  • Eén tas, twee designs
  • Eén tas, twee designs
  • Eén tas, twee designs
  • Eén tas, twee designs
  • Eén tas, twee designs

Niet meer leverbaar

Philips AventAvent urban bag

SCD148/50

3.1
| (40) Reviews & awards
Eén tas, twee designs
De Philips Avent Urban-tas SCD148/50 bevat alle kenmerken van een Avent-babytas en heeft twee stijlvolle voorkleppen waarmee je het uiterlijk van de tas aan het seizoen of je kleding kunt aanpassen.
Bekijk alle voordelen

Door de voorflap te verwisselen verander je het design van de tas

Eén tas, twee designs

  • Bruin

Houdt zuigflessen warm of koel

Houdt zuigflessen warm of koel

Hiermee kun je maximaal 4 uur lang koude afgekolfde moedermelk/flesvoeding of voorgekookt warm water bewaren.

Keuze uit twee afritsbare voorflappen geeft twee designs in één

Keuze uit twee afritsbare voorflappen geeft twee designs in één

Lichtgewicht microvezel, makkelijk af te nemen

Lichtgewicht microvezel, makkelijk af te nemen

Microvezel is licht en gemakkelijk schoon te maken.

Technische specificaties

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Recensies

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3.1

van 5

40

Reviews & awards

31/10/2011

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD150/60 Avent ThermaBag van neopreen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD150/60 Avent ThermaBag van neopreen

03/02/2011

Nederland

Nederland

Goed product

Het is een mooi klein tasje. Er kunnen precies 4 VIA bekers in, deze zitten dan strak op en naas elkaar zodat ze niet kunnen omvallen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD150/50 Avent ThermaBag van neopreen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD150/50 Avent ThermaBag van neopreen

29/01/2012

Deutschland

Deutschland

Babymesse

Ich habe dies auf der Babymesse in München gewonnen und bin sehr glücklich darüber. Es hält die Getränke warm/kalt und sieht toll aus. Ist außerdem leicht zu bedienen. Verstellbarer Riemengurt, daher auch möglich die Tasche an den Ki. Wagen zu hängen :D

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD150/60 Avent Neopren-ThermaBag

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD150/60 Avent Neopren-ThermaBag

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