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Niet meer leverbaar
Voor gevoelige huidtypen
Voor dagelijks gebruik
Elke 3 maanden vervangen
Eenvoudig te vervangen
De intelligente borstel voor de gevoelige huid zorgt met zijn unieke borstelhaartechnologie voor een extra zachte reiniging van uw gevoelige huid. De 32.000 ultradunne borstelharen zijn langer en flexibeler zodat er minder wrijving op de huid ontstaat, voor een extra zacht gevoel en zachte reiniging. Dankzij een NFC-tag in de borstel kunnen de rotaties, vibraties en de duur worden verminderd en afgestemd op uw gevoelige huid. Profiteer van de voordelen van een aangepaste opzetborstel die is afgestemd op uw behoeften, met de intensiteitsniveaus die geschikt zijn voor uw huid.
De intelligente opzetborstel voor de gevoelige huid is voorzien van een NFC-tag. Dankzij dit label heeft de borstel een speciaal programma voor de gevoelige huid, met een 10% lagere rotatiesnelheid, 25% minder vibraties en een 20% kortere behandelingsduur, voor een nog zachtere behandeling. Dankzij de speciale reinigingsinstellingen voor de U-zone en de T-zone weet u zeker dat u de ideale reinigingsroutine hebt voor uw gevoelige huid. Resultaat: betere reiniging dan met de handen, maar net zo zacht. Profiteer van de voordelen van een aangepaste opzetborstel die is afgestemd op uw behoeften, met de intensiteitsniveaus die geschikt zijn voor uw gevoelige en kwetsbare huid.
Bij de ontwikkelingsfase van de intelligente borstel voor gevoelige huid waren Aziatische en Europese dermatologen betrokken, zodat er volledig rekening zou worden gehouden met de behoeften van de gevoelige, snel geïrriteerde huid.
4.6
van 5
94
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Wordsofflowers
17/12/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Perfect
Perfect voor de gevoelige huid. Ik kies altijd dit borsteltje omdat t zo goed bevalt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid
Gill1
07/01/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Dit product doet het prima echt zoals beschreven! Geen onzin aankoop.
Ik ben er erg blij mee, het doet goed zijn werk. Een super aankoop.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel
Ikke22
07/01/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Dit product doet het prima echt zoals beschreven! Geen onzin aankoop.
Ik ben er erg blij mee, het doet goed zijn werk. Een super aankoop.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel