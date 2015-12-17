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  • Intelligente opzetborstel voor gevoelige huid
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  • Intelligente opzetborstel voor gevoelige huid
  • Intelligente opzetborstel voor gevoelige huid
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  • Intelligente opzetborstel voor gevoelige huid

Niet meer leverbaar

VisaPure AdvancedBorstel voor de gevoelige huid

SC6011/00

4.6
| (94) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan
Intelligente opzetborstel voor gevoelige huid
De intelligente borstel voor de gevoelige huid heeft 32.000 fijne borstelharen. Bovendien heeft de borstel een aangepast programma voor de gevoelige huid met lagere rotatie- en vibratieniveaus en een kortere behandelingsduur, om nog zachter te zijn voor de kwetsbare huid.
Bekijk alle voordelen

Ideaal voor de gevoelige, snel geïrriteerde huid

Intelligente opzetborstel voor gevoelige huid

  • Voor gevoelige huidtypen

  • Voor dagelijks gebruik

  • Elke 3 maanden vervangen

  • Eenvoudig te vervangen

Intelligente borstel ontwikkeld voor de gevoelige huid

De intelligente borstel voor de gevoelige huid zorgt met zijn unieke borstelhaartechnologie voor een extra zachte reiniging van uw gevoelige huid. De 32.000 ultradunne borstelharen zijn langer en flexibeler zodat er minder wrijving op de huid ontstaat, voor een extra zacht gevoel en zachte reiniging. Dankzij een NFC-tag in de borstel kunnen de rotaties, vibraties en de duur worden verminderd en afgestemd op uw gevoelige huid. Profiteer van de voordelen van een aangepaste opzetborstel die is afgestemd op uw behoeften, met de intensiteitsniveaus die geschikt zijn voor uw huid.

Intelligente opzetborstel voor de gevoelige huid met NFC-tag

Intelligente opzetborstel voor de gevoelige huid met NFC-tag

De intelligente opzetborstel voor de gevoelige huid is voorzien van een NFC-tag. Dankzij dit label heeft de borstel een speciaal programma voor de gevoelige huid, met een 10% lagere rotatiesnelheid, 25% minder vibraties en een 20% kortere behandelingsduur, voor een nog zachtere behandeling. Dankzij de speciale reinigingsinstellingen voor de U-zone en de T-zone weet u zeker dat u de ideale reinigingsroutine hebt voor uw gevoelige huid. Resultaat: betere reiniging dan met de handen, maar net zo zacht. Profiteer van de voordelen van een aangepaste opzetborstel die is afgestemd op uw behoeften, met de intensiteitsniveaus die geschikt zijn voor uw gevoelige en kwetsbare huid.

Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen

Bij de ontwikkelingsfase van de intelligente borstel voor gevoelige huid waren Aziatische en Europese dermatologen betrokken, zodat er volledig rekening zou worden gehouden met de behoeften van de gevoelige, snel geïrriteerde huid.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

94

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

2

17/12/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Perfect

Perfect voor de gevoelige huid. Ik kies altijd dit borsteltje omdat t zo goed bevalt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid

07/01/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Dit product doet het prima echt zoals beschreven! Geen onzin aankoop.

Ik ben er erg blij mee, het doet goed zijn werk. Een super aankoop.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

07/01/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Dit product doet het prima echt zoals beschreven! Geen onzin aankoop.

Ik ben er erg blij mee, het doet goed zijn werk. Een super aankoop.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

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