De Lumea werkt echt. Er zit een duidelijke handleiding bij waarin staat hoe je het apparaat moet gebruiken en hoe je je huid moet behandelen voor en na gebruik. Ik had zeer veel zwarte haargroei op mijn benen. Na 4 keer één keer in de twee weken een behandeling te doen (volgens de voorschriften) was bijna alles weg en had ik gladde huid. Je moet het daarna wel blijven herhalen, want anders komt het weer terug. Maar dat hoeft niet meer elke twee weken, er wordt aangeraden het nog om de vier tot acht weken te doen, om het resultaat te behouden. Verder lijkt het apparaat in het begin wat zwaar en onhandig, maar dat is snel over als je de juist manier hebt gevonden om hem vast te houden. De "slide & flash" mogelijkheid is heel erg fijn als je grote oppervlaktes als benen behandelt. Gewoon de knop ingedrukt houden, dan flits het apparaat en dan heb je een paar seconden om het apparaat te verplaatsen voordat ie weer flitst. Het opzetstukje wat is meegeleverd voor het gezicht en de gevoeligere plekken, zoals oksels, werkt ook heel fijn. Bij mij is het wel zo, dat ik meer behandelingen nodig heb om resultaat te krijgen. Samenvattend ben ik heel erg blij met het apparaat en raad ik het zeker aan.