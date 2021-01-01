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  • Foto van product in gebruik
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Niet meer leverbaar

Lumea Precision PlusIPL ontharingssysteem

SC2003/11

4.2

| (255) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan

1 Prijs

Vertraag de teruggroei van haartjes

Het Philips Lumea IPL ontharingssysteem verricht wonderen om teruggroei van haar op lichaam en gezicht te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen bij regelmatig gebruik voor een zijdezachte huid, dag in dag uit.

Bekijk alle voordelen

IPL ontharingssysteem: elke dag een zijdezachte huid

Vertraag de teruggroei van haartjes

  • Voor gebruik op lichaam en gezicht

  • Behandeling onderbenen in 15 minuten

  • Levensduur <gt/>100.000 lichtpulsen

  • Snoerloos ontwerp

Elke dag een zijdezachte huid

Elke dag een zijdezachte huid

Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Hierdoor laat de haarwortel los en wordt voorkomen dat deze terugkomt. Door deze behandeling te herhalen, blijft uw huid altijd zacht en glad.

Moeiteloos en effectief

Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier tweewekelijkse behandelingen. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar terugkomt.

Speciaal aangepast zodat consumenten het product veilig thuis kunnen gebruiken

Speciaal aangepast zodat consumenten het product veilig thuis kunnen gebruiken

Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 2000 vrijwilligers.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Prijzen

  • Afbeelding van AWARD-612375

Recensies

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4.2

van 5

255

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

01/01/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Na 2,5 jaar nog steeds heel blij mee

Sinds het gebruik van dit apparaat zie ik dat haartjes niet snel terug groeien en als dat wel gebeurt ze heel licht en dun zijn. Heel tevreden dus over het product. Heb het apparaat ook een tijdje niet gebruikt, dan merk je na een aantal maanden natuurlijk wel dat je opnieuw met de behandeling moet beginnen

Voordelen

Effectief apparaat

Nadelen

De prijs, toch best een prijzig ding

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Precision Plus SC2003/00 IPL ontharingssysteem

Datum gebruik 2019-01-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Precision Plus SC2003/00 IPL ontharingssysteem

Datum gebruik 2019-01-01

13/09/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

uitstelend product voor thuisgebruik

ben etg tevreden over de product, masr ook over philips klantenservice. mvg Serpil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL ontharingssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL ontharingssysteem

13/09/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

uitstelend product voor thuisgebruik

ben etg tevreden over de product, masr ook over philips klantenservice. mvg Serpil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL ontharingssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL ontharingssysteem

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