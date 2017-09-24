Ik ben een persoon die zulke producten nooit koop. Maar heb vele filmpjes op youtube.com gezien. En ben daardoor overtuigd. Plus ik was het harsen in me gezicht zat. Ik heb het product nu al 3 maanden en ik moet zeggen dat ik zeer tevreden ben. Ik gebruik het elke week. Hoef eigenlijk niet. Maar ik merk dat de haartjes vermindert terug komen. Gebruik het alleen voor me gezicht. Het is een aanrader. Heb het bij me benen geprobeerd, maar dat vond ik wel pijnlijk.