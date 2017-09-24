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Niet meer leverbaar
Voor gebruik op lichaam en gezicht
Behandeling onderbenen in 15 minuten
Levensduur <gt/>100.000 lichtpulsen
Snoerloos ontwerp
Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Hierdoor laat de haarwortel los en wordt voorkomen dat deze terugkomt. Door deze behandeling te herhalen, blijft uw huid altijd zacht en glad.
Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts twee tweewekelijkse behandelingen. Na vier à vijf van deze tweewekelijkse behandelingen waren de resultaten optimaal. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts elke vier tot zes weken te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar terugkomt.
Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 1500 vrijwilligers.
Prijzen
4.1
van 5
113
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Fernandez81
24/09/2017
Nederland
Ideaal en werkt echt.
Heb deze nu een aantal jaar en het werkt echt. Was destijds prijzig en alleen bij Douglas verkrijgbaar. Ben niet echt consequent elke paar weken bezig geweest. Maar toch wel regelmatig en nu af en toe een donshaartje op mn been die ik wegflits. Ik hoef nooit meer mijn benen pijnlijk ontharen en noot meer ingegroeide haartjes. En mijn oksels zijn inmiddels ook haar vrij. Was eerst best wel werk, gedeelte benen doen en dan weer opladen en dan weer gedeelte. Misschien is mijn review te gebruiken voor de Lumea algemeen omdat ik heb al een paar jaar heb.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Precision SC2002/00 IPL ontharingssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Precision SC2002/00 IPL ontharingssysteem
Des1308
19/04/2016
Nederland
1 van mijn beste aankopen
Snelle behandeling door de grote opzetstuk. De kleine opzetstuk handig voor gezicht. Ik ben nu na 2 jaar gebruik HAARVRIJ! Wat een verademing. Ik heb het apparaat gebruikt op mijn benen, armen, bikini lijn, oksels, bovenlip en "bakkebaard" gedeelte. Het duurde bij mij wat langer omdat ik een licht getinte huid heb en daarom alleen stand 1 en 2 heb gebruikt. Maar geduld is zeker beloond. Zo af en toe zie ik hier en daar nog wat haartjes groeien. Die scheer ik dan even snel en gelijk even flitsen en we kunnen weer maanden vooruit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Precision SC2002/00 IPL ontharingssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Precision SC2002/00 IPL ontharingssysteem
Misskruimel
03/07/2013
Nederland
Had er jaren eerder aan moeten beginnen
Erg tevreden over dit apparaat, je moet het wel de tijd geven en niet na 2weken kaal willen zijn, Wel na n paar behandelingen echt al kale plekken en de haartjes die terug komen zijn veel minder stug. Ook de huidirritatie is zo goed als weg door het minder hoeven scheren. T is in het begin een tijdrovend klusje maar je krijgt er resultaat mee....en wachten wordt beloond.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Precision SC2002/00 IPL ontharingssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Precision SC2002/00 IPL ontharingssysteem