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Niet meer leverbaar
Vertraag de teruggroei van haartjes
Het Philips Lumea IPL ontharingssysteem verricht wonderen om teruggroei van haar, waar ook op het lichaam, te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.
Alleen voor gebruik op het lichaam
Behandeling onderbenen in 15 minuten
Levensduur <gt/>100.000 lichtpulsen
Snoerloos ontwerp
Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Hierdoor laat de haarwortel los en wordt voorkomen dat deze terugkomt. Door deze behandeling te herhalen, blijft uw huid altijd zacht en glad.
Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts twee tweewekelijkse behandelingen. Na vier à vijf van deze tweewekelijkse behandelingen waren de resultaten optimaal. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts elke vier tot zes weken te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar terugkomt.
Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 1500 vrijwilligers.
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Prijzen
3.9
van 5
302
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
JudyQ
28/11/2020
Nederland
Altijd gladde benen en oksels
Heb de Lumea al jaren, nadat ik hem eerst een periode incidenteel had gebruikt ben ik er toch maar eens serieus mee aan de slag gegaan. Het resultaat is heel goed. Oksels hoef ik nauwelijks meer te scheren en mn benen slechts eens in de zoveel tijd. De haartjes die nog terugkomen zijn zo fijn dat je ze nauwelijks ziet. Aanrader.
Voordelen
Effectiviteit
Nadelen
Accu snel leeg
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea SC2001/01 IPL ontharingssysteem
Datum gebruik 2018-11-27
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea SC2001/01 IPL ontharingssysteem
Datum gebruik 2018-11-27
sass80
09/06/2016
Nederland
Dit product is DE oplossing voor overbeharing!
Ik gebruik de Philips Lumea al een aantal jaar en ik hoef me nu op een zomerse dag nooit meer druk te maken of ik me nog moet scheren... Want mijn oksels zijn glad, voelen zacht aan en zijn haarloos en ook mijn bikinilijn is vrij van vervelende pukkeltjes die je krijgt van het scheren en de haartjes zijn weg. Weken lang hoef ik me niet te scheren. Af en toe bijhouden met laseren en de haartjes blijven weg! Dit product is echt waar ik lang op heb gewacht en véél voordeliger om het zelf te doen. Bij een schoonheidsspecialist betaal je de hoofdprijs!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea SC2001/01 IPL ontharingssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea SC2001/01 IPL ontharingssysteem
Miralux
09/06/2016
Nederland
Dit product is DE oplossing voor overbeharing!
Ik gebruik de Philips Lumea al een aantal jaar en ik hoef me nu op een zomerse dag nooit meer druk te maken of ik me nog moet scheren... Want mijn oksels zijn glad, voelen zacht aan en zijn haarloos en ook mijn bikinilijn is vrij van vervelende pukkeltjes die je krijgt van het scheren en de haartjes zijn weg. Weken lang hoef ik me niet te scheren. Af en toe bijhouden met laseren en de haartjes blijven weg! Dit product is echt waar ik lang op heb gewacht en véél voordeliger om het zelf te doen. Bij een schoonheidsspecialist betaal je de hoofdprijs!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea SC2001/01 IPL ontharingssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea SC2001/01 IPL ontharingssysteem
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