Ik gebruik de Philips Lumea al een aantal jaar en ik hoef me nu op een zomerse dag nooit meer druk te maken of ik me nog moet scheren... Want mijn oksels zijn glad, voelen zacht aan en zijn haarloos en ook mijn bikinilijn is vrij van vervelende pukkeltjes die je krijgt van het scheren en de haartjes zijn weg. Weken lang hoef ik me niet te scheren. Af en toe bijhouden met laseren en de haartjes blijven weg! Dit product is echt waar ik lang op heb gewacht en véél voordeliger om het zelf te doen. Bij een schoonheidsspecialist betaal je de hoofdprijs!