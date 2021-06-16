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Alle series

  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
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  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
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  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid

Niet meer leverbaar

Shaver series 7000Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S7930/16

4.3
| (621) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan
Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid
De Philips Shaver Series 7000 is ontworpen voor een glad scheerresultaat op een gevoelige huid. Het scheerapparaat helpt mannen met hun specifieke huidproblemen, mede dankzij de persoonlijke begeleiding die is ontwikkeld in samenwerking met dermatologen.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Ons beste scheerapparaat voor de gevoelige huid

Een glad scheerresultaat, zelfs op een gevoelige huid

  • SkinGlide-ringen

  • GentlePrecision-mesjes

  • BeardAdapt-sensor

  • Persoonlijk scheerplan

SkinGlide-ringen met microbolletjes voor soepeler glijden

SkinGlide-ringen met microbolletjes voor soepeler glijden

Ervaar het soepele glijden van de geavanceerde Philips-technologie met microbolletjes. Op basis van de principes uit de aerodynamica zijn de ringen bedekt met duizenden kleine, glasachtige bolletjes voor maximaal huidcomfort.

Een scheerapparaat voor het gezicht voor een glad maar toch gevoelig scheerresultaat

Een scheerapparaat voor het gezicht voor een glad maar toch gevoelig scheerresultaat

Het elektrische scheerapparaat voor de gevoelige huid is voorzien van GentlePrecision-mesjes om trekken, duwen of steeds opnieuw over de huid glijden tot een minimum te beperken. Zelfs bij gebruik op stoppels van 3 dagen.

Volle baarden maken geen schijn van kans

Volle baarden maken geen schijn van kans

Dit elektrische scheerapparaat wordt geleverd met een BeardAdapt-sensor die de dichtheid van uw baard meet. Vervolgens wordt het vermogen automatisch aangepast aan de betreffende taak. Heel eenvoudig.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

621

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

16/06/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Goede aankoop

Tijdens mijn twijfeling toch nieuwe mesjes of een elektrisch scheerapparaat kopen, viel de keuze op de Philips 7000 serie. Door de prima handleiding, de app en de mogelijkheid om zowel nat als droog te scheren, is de aanschaf meer dan gerechtvaardigd. De verschillende instelmogelijkheden bieden de keuze om op meer gevoelige dagen het apparaat goed aan je huid aan te passen. Het resultaat is prima

Voordelen

Vormgeving, prijs en resultaat

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7940/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7940/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

30/05/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Scheerapparaat

Het scheerapparaat is geweldig. Het scheert snel, glad en strak.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7940/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7940/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

06/05/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Scheerapparaat met verstand

Scheerapparaat aangeschaft vanwege gevoelige huid, ik kan zeggen HET WERKT. in combinatie met de app wordt je prima begeleid in schepbeweging en tijd, het apparaat stelt zich in op normaal, soft en extra soft. Alles tezamen levert een prima resultaat af.Dik tevreden

Voordelen

doet wat er beloofd wordt

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7970/26 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7970/26 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 