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  • Meer comfort, minder huidirritatie
  • Meer comfort, minder huidirritatie
  • Meer comfort, minder huidirritatie
  • Meer comfort, minder huidirritatie
  • Meer comfort, minder huidirritatie
  • Meer comfort, minder huidirritatie
  • Meer comfort, minder huidirritatie
  • Meer comfort, minder huidirritatie
  • Meer comfort, minder huidirritatie
  • Meer comfort, minder huidirritatie
  • Meer comfort, minder huidirritatie
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  • Meer comfort, minder huidirritatie
  • Meer comfort, minder huidirritatie
  • Meer comfort, minder huidirritatie
  • Meer comfort, minder huidirritatie
  • Meer comfort, minder huidirritatie
  • Meer comfort, minder huidirritatie
  • Meer comfort, minder huidirritatie
  • Meer comfort, minder huidirritatie
  • Meer comfort, minder huidirritatie
  • Meer comfort, minder huidirritatie

Niet meer leverbaar

Shaver series 6000Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S6680/26

4.3
| (760) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan
Meer comfort, minder huidirritatie
De Philips Series 6000 biedt een zeer glad scheerresultaat en vermindert huidirritatie. Dankzij de anti-wrijvingscoating glijdt het apparaat moeiteloos over uw huid en hebt u minder last van huidirritatie.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

met anti-wrijvingscoating

Meer comfort, minder huidirritatie

  • MultiPrecision-mesjes

  • Anti-wrijvingscoating

  • MultiFlex-scheerhoofden

  • Guard-modus

MultiPrecision-mesjes nemen zelfs stoppels mee

MultiPrecision-mesjes nemen zelfs stoppels mee

Ervaar een glad en snel scheerresultaat. MultiPrecision-mesjes scheren in maar een paar bewegingen zowel lange als korte haren door ze op te tillen en verwijderen zelfs de overgebleven stoppels.

Anti-wrijvingscoating voor een moeiteloos glad scheerresultaat

Anti-wrijvingscoating voor een moeiteloos glad scheerresultaat

De speciale coating op de scheerringen vermindert wrijving op uw huid en zorgt voor een moeiteloos glad resultaat met minimale huidirritatie.

5 richtingen volgen de contouren voor een comfortabele scheerbeurt

5 richtingen volgen de contouren voor een comfortabele scheerbeurt

De flexibele scheerhoofden bewegen in 5 richtingen met 5 onafhankelijke bewegingen en volgen de contouren van uw gezicht, waardoor het scheerapparaat soepeler en met minimale weerstand over de huid glijdt.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

760

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

12/09/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Eindelijk weer zachte wangen.

Niet verwacht maar scheert heel schoon. Snelheid heel goed.

Voordelen

Heel makkelijk in gebruik.

Nadelen

Geen

Deze review is gemaakt voor Shaver series 6000 S6610/11 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Deze review is gemaakt voor Shaver series 6000 S6610/11 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

22/07/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Dit scheerapparaat is uiterst praktisch in gebruik

Het apparaat scheert uitstekend, dat je ook nat kunt scheren is een pre. De accu gaat lang mee en is snel weer opgeladen. Je kunt hem gewoon onder de kraan afspoelen. Na mijn vorige Philipshave is dit de "next level". Scheerplezier 2.0!

Voordelen

prima scheerkop

Nadelen

Geen, nou misschien het opbergetui de rits gaat lastig om de hoeken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 6000 S6630/11 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 6000 S6630/11 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

22/06/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Heerlijk

het resultaat is geweldig, na jaaaaaren gebruik van een Braun apparaat, waarover geen slecht woord trouwens, is er wel een heel groot verschil, het gemak, heel licht over de huid bewegen, zonder veel lawaai, ik denk telkens hij is leeg, en het resultaat is geweldig, moet wel wennen aan het bereiken van de moeilijke plekjes, de zij/onderkant van de neus bij voorbeeld, maar kort gezegd het is een verrassing voor mij, in positieve zin.

Voordelen

Geen lawaai, heel licht over de huid bewegen.

Nadelen

Het ontbreken van een fatsoenlijke gebruiksaanwijzing.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 6000 S6630/11 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 6000 S6630/11 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 