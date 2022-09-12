het resultaat is geweldig, na jaaaaaren gebruik van een Braun apparaat, waarover geen slecht woord trouwens, is er wel een heel groot verschil, het gemak, heel licht over de huid bewegen, zonder veel lawaai, ik denk telkens hij is leeg, en het resultaat is geweldig, moet wel wennen aan het bereiken van de moeilijke plekjes, de zij/onderkant van de neus bij voorbeeld, maar kort gezegd het is een verrassing voor mij, in positieve zin.