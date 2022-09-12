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Niet meer leverbaar
MultiPrecision-mesjes
Anti-wrijvingscoating
MultiFlex-scheerhoofden
Guard-modus
Ervaar een glad en snel scheerresultaat. MultiPrecision-mesjes scheren in maar een paar bewegingen zowel lange als korte haren door ze op te tillen en verwijderen zelfs de overgebleven stoppels.
De speciale coating op de scheerringen vermindert wrijving op uw huid en zorgt voor een moeiteloos glad resultaat met minimale huidirritatie.
De flexibele scheerhoofden bewegen in 5 richtingen met 5 onafhankelijke bewegingen en volgen de contouren van uw gezicht, waardoor het scheerapparaat soepeler en met minimale weerstand over de huid glijdt.
4.3
van 5
760
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Dankjewel
12/09/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Eindelijk weer zachte wangen.
Niet verwacht maar scheert heel schoon. Snelheid heel goed.
Voordelen
Heel makkelijk in gebruik.
Nadelen
Geen
Deze review is gemaakt voor Shaver series 6000 S6610/11 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Deze review is gemaakt voor Shaver series 6000 S6610/11 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Kweenie
22/07/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Dit scheerapparaat is uiterst praktisch in gebruik
Het apparaat scheert uitstekend, dat je ook nat kunt scheren is een pre. De accu gaat lang mee en is snel weer opgeladen. Je kunt hem gewoon onder de kraan afspoelen. Na mijn vorige Philipshave is dit de "next level". Scheerplezier 2.0!
Voordelen
prima scheerkop
Nadelen
Geen, nou misschien het opbergetui de rits gaat lastig om de hoeken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 6000 S6630/11 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 6000 S6630/11 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
W & E
22/06/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Heerlijk
het resultaat is geweldig, na jaaaaaren gebruik van een Braun apparaat, waarover geen slecht woord trouwens, is er wel een heel groot verschil, het gemak, heel licht over de huid bewegen, zonder veel lawaai, ik denk telkens hij is leeg, en het resultaat is geweldig, moet wel wennen aan het bereiken van de moeilijke plekjes, de zij/onderkant van de neus bij voorbeeld, maar kort gezegd het is een verrassing voor mij, in positieve zin.
Voordelen
Geen lawaai, heel licht over de huid bewegen.
Nadelen
Het ontbreken van een fatsoenlijke gebruiksaanwijzing.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 6000 S6630/11 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 6000 S6630/11 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.