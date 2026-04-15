Ik scheer al ruim 43 jaar met Philishave scheerapparaten, met groot plezier. Alleen het vorige model wat ik bijna 8 naar heb gebruikt had een miniscule opvangbak. Deze S3343/13 heeft weer een grote opvangbak voor de baardharen en dat vind ik een stuk prettiger. De greep is robuust en erg fijn en de 5D scheertechnologie scheert écht een stuk beter dan voorheen. Het opladen gebeurt met een bijgeleverde USB-kabel en je kunt bijna 1 maand scheren voordat je moet opladen. Trimmer is ingebouwd, stofkap, oplaadstandaard, kabel en opbergzakje zijn allemaal inbegrepen. Dit is de ouderwetse en vertrouwde oer-Philips kwaliteit. 10/10