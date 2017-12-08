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Shaver series 9000 SensoTouch RQ1297/23 Wet & dry electric shaver

RQ1297/23

4.5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

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4.5

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

08/12/2017

France

France

Génial comme toujours

J'ai 78 ans et mon premier rasoir Philips date de Noël 1953 !

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1297/23 Wet & dry electric shaver

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1297/23 Wet & dry electric shaver

27/04/2017

France

France

Geverifieerde koper

Rasoir facile d'utilisation et surtout efficace

Philips avec les séries 9000 a une longueur d'avance sur la concurrence: Étanche, d'une grande autonomie, ce rasoir remplit son rôle. Il rase à la perfection pour une barbe de moins trois jours. Au delà, il faut utiliser en complément le taille barbe.... De plus pour ne rien gâcher il est esthétiquement beau.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1297/23 Wet & dry electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1297/23 Wet & dry electric shaver

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