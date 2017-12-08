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Niet meer leverbaar
4.5
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Vieuxbarbu
08/12/2017
France
Génial comme toujours
J'ai 78 ans et mon premier rasoir Philips date de Noël 1953 !
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1297/23 Wet & dry electric shaver
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1297/23 Wet & dry electric shaver
Antima
27/04/2017
France
Geverifieerde koper
Rasoir facile d'utilisation et surtout efficace
Philips avec les séries 9000 a une longueur d'avance sur la concurrence: Étanche, d'une grande autonomie, ce rasoir remplit son rôle. Il rase à la perfection pour une barbe de moins trois jours. Au delà, il faut utiliser en complément le taille barbe.... De plus pour ne rien gâcher il est esthétiquement beau.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1297/23 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1297/23 Wet & dry electric shaver