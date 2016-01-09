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Niet meer leverbaar
RQ1175/16
DualPrecision en GyroFlex 2D
50 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Baardstyler en opbergetui
De DualPrecision-hoofden scheren moeiteloos lange haren en stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem van het scheerapparaat past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie voor glad scheren.
Prijzen
4.0
van 5
254
Reviews & awards
bijnaam1
09/01/2016
Nederland
Geverifieerde koper
Goede koop prijsverhouding
Scheert zoals het moet zijn glad en ook heel snel Ik ben heel tevreden met het Philips scheerapparaat Ik scheer al 50 jaar met philips scheerapparaten met tevredenheid
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
sjef46
09/01/2016
Nederland
Geverifieerde koper
Goede koop prijsverhouding
Scheert zoals het moet zijn glad en ook heel snel Ik ben heel tevreden met het Philips scheerapparaat Ik scheer al 50 jaar met philips scheerapparaten met tevredenheid
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Mwte
04/11/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Top apparaat
Scheert lekker! Leverd redelijk mooi glad resultaat! Top apparaat!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.