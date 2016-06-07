Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Dual Precision-scheerhoofden
Trimmer
50 min.
De DualPrecision-hoofden scheren moeiteloos lange haren en stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem van het scheerapparaat past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie voor glad scheren.
Prijzen
4.0
van 5
349
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
Mark1987
07/06/2016
Nederland
Goed product
Een goed product een mooi en handig design ik heb het apparaat sinds halverwege 2012. Sinds vandaag blijft het oranje lampje branden (slotje) ook als ik hem ingedrukt houdt gebeurt er niks! Iemand misschien een idee?? Verder is bij mij ook het waterdichte plastic rond de aan/uit knop kapot. Al een aantal keer de scheermesjes vervangen verder een prima apparaat hopelijk kan iemand mij helpen met me probleem.
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Wet & dry electric shaver
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Wet & dry electric shaver
oldmantukker
10/08/2015
Nederland
Geverifieerde koper
vondt hem mooi, en hij werkt uitstekend en ben zeer tevreden
zeer tevreden met de mogelijkheid dat ik hem onder de kraan kan schoonmaken prima geregeld, en o ja hij scheert ook nog een stuk beter dan mijn oude scheer apparaat dus vandaag allen plus plus plus voor dit apparaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 Wet & dry electric shaver
Eddie50
11/10/2014
Nederland
Geverifieerde koper
dit produkt voldoet volledig aan mijn verwachtingen
Scheert heerlijk,vooral als je voor het scheren een pre-shave gebruikt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Scheerapparaat voor nat/droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Scheerapparaat voor nat/droog scheren