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Niet meer leverbaar
4.0
van 5
21
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Quietschie007
07/02/2014
Deutschland
Rasur sanft, könnte. noch besser sein
Der Rasierer von Philips ist vom Design her sehr ansprechend gestaltet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
steve3807
08/12/2014
France
très bon rapport qualité prix
très bon produit mais il faut insisté sur les barbes un peu dures.. pratique le changement de têtes qui permet la tondeuse de barbe
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/17 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/17 Wet & dry electric shaver
BUBU0358
08/12/2014
France
très bon rapport qualité prix
très bon produit mais il faut insisté sur les barbes un peu dures.. pratique le changement de têtes qui permet la tondeuse de barbe
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/17 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/17 Wet & dry electric shaver