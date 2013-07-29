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Niet meer leverbaar

scheerhoofden

RQ10/51

3.8

| (52) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

Altijd glad scheren

Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren.

Bekijk alle voordelen

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Altijd glad scheren

  • TripleTrack

  • Vervangende scheerunit

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.

360° beweegbare scheerunit volgt alle contouren van uw gezicht

360° beweegbare scheerunit volgt alle contouren van uw gezicht

Drie onafhankelijk beweegbare scheerhoofden in een zeer flexibele scheerunit. Deze unieke combinatie volgt de contouren van uw gezicht en zorgt voor een optimaal contact met de huid. Op deze manier bereikt u zelfs de lastigste haartjes in de hals.

Eenvoudig af- en opklikken

Eenvoudig af- en opklikken

Met ons af- en opkliksysteem vervangt u uw scheerunit eenvoudig.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.8

van 5

52

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

29/07/2013

Nederland

Nederland

uitstekend scheer apparaat

werkt altijd uitstekend laad perfect bij en geeft juist aan hoeveel minuten ja kan scheren,het schoon maken gaat prima met de speciale vloeistof

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ10/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ10/50 scheerhoofden

14/01/2012

Nederland

Nederland

Bevalt nog steeds prima

Dit is mijn derde apparaat, maar voor het eerst heb ik nieuwe koppen besteld omdat het zo goed bevalt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ10/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ10/50 scheerhoofden

06/01/2012

Nederland

Nederland

Vervangen van scheerkop RQ10

Ik heb mijn scheepapparaat nu 3 jaar en gebruik hem dagelijks. De laatste tijd viel me op de de scheerbeurten steeds langer duurden, maar de slechtere kwaliteit viel me nog niet zo op. Na de vevanging van de scheerkop werd de scheerkwaliteit toch veel beter en is merkbaar hoe verbluffend goed het scheerapparaat is. Het is weer zo goed als nieuw.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ10/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ10/50 scheerhoofden

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