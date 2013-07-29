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Niet meer leverbaar
TripleTrack-scheerhoofden
Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.
Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.
De drie scheerringen van de Triple-Track-scheerhoofden bieden een 50% groter scheeroppervlak dan standaard scheerhoofden met één ring.
3.8
van 5
52
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
talensbb
29/07/2013
Nederland
uitstekend scheer apparaat
werkt altijd uitstekend laad perfect bij en geeft juist aan hoeveel minuten ja kan scheren,het schoon maken gaat prima met de speciale vloeistof
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RQ10/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RQ10/50 scheerhoofden
richardftd
14/01/2012
Nederland
Bevalt nog steeds prima
Dit is mijn derde apparaat, maar voor het eerst heb ik nieuwe koppen besteld omdat het zo goed bevalt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RQ10/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RQ10/50 scheerhoofden
Eddy55
06/01/2012
Nederland
Vervangen van scheerkop RQ10
Ik heb mijn scheepapparaat nu 3 jaar en gebruik hem dagelijks. De laatste tijd viel me op de de scheerbeurten steeds langer duurden, maar de slechtere kwaliteit viel me nog niet zo op. Na de vevanging van de scheerkop werd de scheerkwaliteit toch veel beter en is merkbaar hoe verbluffend goed het scheerapparaat is. Het is weer zo goed als nieuw.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RQ10/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RQ10/50 scheerhoofden