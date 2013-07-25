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  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
  • Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten

Niet meer leverbaar

arcitecElektrisch scheerapparaat

RQ1095/21

4
| (66) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

1 Prijs

Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten
Voor mannen die alleen het beste van het beste willen, combineert arcitec een 360° beweegbare scheerunit met de Triple Track-scheerhoofden voor ultraglad scheren, zelfs in de hals.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Perfect glad, zelfs in de hals

Een uitstekend scheerapparaat voor geweldige resultaten

  • Met Jet Clean-systeem

  • Met LED-display

360° beweegbare scheerunit volgt alle contouren van uw gezicht

360° beweegbare scheerunit volgt alle contouren van uw gezicht

Drie onafhankelijk beweegbare scheerhoofden in een zeer flexibele scheerunit. Deze unieke combinatie volgt de contouren van uw gezicht en zorgt voor een optimaal contact met de huid. Op deze manier bereikt u zelfs de lastigste haartjes in de hals.

Triple-Track-scheerhoofden met een 50% groter scheeroppervlak

Triple-Track-scheerhoofden met een 50% groter scheeroppervlak

De drie scheerringen van de Triple-Track-scheerhoofden bieden een 50% groter scheeroppervlak dan standaard scheerhoofden met één ring.

Super Lift & Cut-technologie

Super Lift & Cut-technologie

Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612375

Recensies

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4.0

van 5

66

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

25/07/2013

Nederland

Nederland

combinatie van super glad scheren met schoonmaakfuntie maakt dit een topapparaat

combinatie van super glad scheren met schoonmaakfuntie maakt dit een topapparaat. Alleen de prijs van de schoonmaak vloeistof mag wel wat lager!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1095/21 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1095/21 Elektrisch scheerapparaat

23/06/2013

Nederland

Nederland

Dit scheerapparaat werkt prima

Dit scheerapparaat werkt prima Is altijd glad Makkelijk schoon te maken Snel opgeladen lange batterijduur.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1095/22 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1095/22 Elektrisch scheerapparaat

23/06/2013

Nederland

Nederland

Doet wat er word gezegd

Werkt goed en als je te lang wacht met scheren dan gebruik je de tondeuse van het scheer apparaat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1095/21 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor arcitec RQ1095/21 Elektrisch scheerapparaat

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 