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Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer

QT4015/23

3.5

| (85) Reviews & awards

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Recensies

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3.5

van 5

85

Reviews & awards

02/04/2016

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Barttrimmer für "Einsteiger"

Ich trage ein Bart sehr Jahren und habe bisher mit Rasierer und Schere mein Bart getrimmt und geformt. Jetzt wollte ich mal was neues und bequemes ausprobieren und die Philips QT4015/2016 Beard Trimmer ist ein sehr guter Wahl gewesen. Er ist klein, handlich, sehr einfach zu bedienen. Beim Trimmen / 3T-Bart rasieren es zupft nicht. Die Bedienung und Pflege ist ein Kinderspiel. Die Preis/Leistungs-Verhältnis ist sehr gut und bin mit dem Produkt sehr zufrieden.

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Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barttrimmer (Dreitagebart-Funktion)

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Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barttrimmer (Dreitagebart-Funktion)

11/02/2023

Danmark

Danmark

Fantastisk trimmer

Jeg har været rigtig glad for den, og god til hår klipning, men brugte den mest til min skæg.

Voordelen

God batteri

Nadelen

Holdte kun 10 år, og nu kan jeg ikke finde en ny :-(

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Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skæg- og stubbetrimmer

Datum gebruik 2021-02-11

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Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skæg- og stubbetrimmer

Datum gebruik 2021-02-11

12/04/2018

Italia

Italia

ottimo rifinitore a buon prezzo

piccolo, leggero e facilmente impugnabile. adatto soprattutto per chi come me deve rifinire solo il pizzetto e tiene la barba piuttosto corta

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Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Rifinitore per peli corti e barba

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Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Rifinitore per peli corti e barba

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