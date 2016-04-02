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Niet meer leverbaar
QT4015/16
Moeiteloos de perfecte driedaagse stoppelbaard
Style uw baard zoals u wilt met deze stoppelbaard- en baardtrimmer. Precisie van 0,5 mm tot 10 mm.
Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,5 mm
Geavanceerde titaniummesjes
1 uur laden/90 min. draadloos gebruik
Vergrendel de gewenste lengtestand met het instelwiel: van een driedaagse baard van 0,5 mm tot een volle baard van 10 mm, in nauwkeurige stappen van 0,5 mm.
Geavanceerde titaniummesjes voor superieure knipresultaten en langdurige scherpte
Stel de trimmer in op de laagste stand voor een perfecte stoppelbaard van net 0,5 mm lang.
3.5
van 5
85
Reviews & awards
Chaos101
02/04/2016
Deutschland
Sehr guter Barttrimmer für "Einsteiger"
Ich trage ein Bart sehr Jahren und habe bisher mit Rasierer und Schere mein Bart getrimmt und geformt. Jetzt wollte ich mal was neues und bequemes ausprobieren und die Philips QT4015/2016 Beard Trimmer ist ein sehr guter Wahl gewesen. Er ist klein, handlich, sehr einfach zu bedienen. Beim Trimmen / 3T-Bart rasieren es zupft nicht. Die Bedienung und Pflege ist ein Kinderspiel. Die Preis/Leistungs-Verhältnis ist sehr gut und bin mit dem Produkt sehr zufrieden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barttrimmer (Dreitagebart-Funktion)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barttrimmer (Dreitagebart-Funktion)
Filaen
11/02/2023
Danmark
Fantastisk trimmer
Jeg har været rigtig glad for den, og god til hår klipning, men brugte den mest til min skæg.
Voordelen
God batteri
Nadelen
Holdte kun 10 år, og nu kan jeg ikke finde en ny :-(
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skæg- og stubbetrimmer
Datum gebruik 2021-02-11
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skæg- og stubbetrimmer
Datum gebruik 2021-02-11
marcocossi
12/04/2018
Italia
ottimo rifinitore a buon prezzo
piccolo, leggero e facilmente impugnabile. adatto soprattutto per chi come me deve rifinire solo il pizzetto e tiene la barba piuttosto corta
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Rifinitore per peli corti e barba
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Rifinitore per peli corti e barba
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