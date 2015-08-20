Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
QT4005/13
3.6
van 5
68
Reviews & awards
Noxz
20/08/2015
Nederland
Uitstekend, maar..
Prima apparaat wat mij betreft. Accu gaat lang mee, trimt prima. Maar....... Lomp als ik ben.. Trimmer laten vallen op de kam.. Nu kan ik nergens een nieuwe kam vinden voor het apparaat! Dat is wel jammer..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 (stoppel)baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 (stoppel)baardtrimmer
ZeusR32
11/06/2014
Nederland
Het is een zeer aangenaam product.
Het is een zeer comfortabele baardtrimmer en het ligt goed in de hand.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 (stoppel)baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 (stoppel)baardtrimmer
Harry64
07/10/2013
Nederland
Geverifieerde koper
Doet precies wat hij moet doen
Sinds kort ben ik overgestapt van een snor naar een 5 dagen baard/snor en heb daarvoor deze baardtrimmer aangeschaft. Ik wilde een niet al te dure trimmer hebben maar wel een die het prima doet. Deze trimmer voldoet aan al mijn verwachtingen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 (stoppel)baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 (stoppel)baardtrimmer