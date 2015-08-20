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Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer

QT4005/13

3.6

| (68) Reviews & awards

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Recensies

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3.6

van 5

68

Reviews & awards

20/08/2015

Nederland

Nederland

Uitstekend, maar..

Prima apparaat wat mij betreft. Accu gaat lang mee, trimt prima. Maar....... Lomp als ik ben.. Trimmer laten vallen op de kam.. Nu kan ik nergens een nieuwe kam vinden voor het apparaat! Dat is wel jammer..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 (stoppel)baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 (stoppel)baardtrimmer

11/06/2014

Nederland

Nederland

Het is een zeer aangenaam product.

Het is een zeer comfortabele baardtrimmer en het ligt goed in de hand.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 (stoppel)baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 (stoppel)baardtrimmer

07/10/2013

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Doet precies wat hij moet doen

Sinds kort ben ik overgestapt van een snor naar een 5 dagen baard/snor en heb daarvoor deze baardtrimmer aangeschaft. Ik wilde een niet al te dure trimmer hebben maar wel een die het prima doet. Deze trimmer voldoet aan al mijn verwachtingen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 (stoppel)baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 (stoppel)baardtrimmer

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