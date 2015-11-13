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Niet meer leverbaar

Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer

QT4000/13

4.1

| (18) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan

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Recensies

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4.1

van 5

18

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

2

13/11/2015

Nederland

Nederland

Awesome and low priced.

I've used this product only twice and already used to it. Easy to use and very compact. It has 10 attachments for different lengths. you can also use without those attachments. Easy to clean.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 baardtrimmer

29/06/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

dit apparaat doet wat het moet doen

Ik gebruik dit apparaat naar volle tevredenheid, echter de meerwaarde die dit apparaat biedt zit 'm in de extra informatie die uitsluitend via de site, na registratie van het product, op www.philips.com/welcome wordt gegeven waarvan de twee belangrijkste zijn: A: Het apparaat moet nadat de batterij door gebruik helemaal leeg is (dit moet omdat bij het tussentijds opladen het zogenaamde memory effect optreedt) het bij de eerste keer opladen 30 uur aan het oplaadapparaat verbonden moet zijn. B: Optimale werking wordt gegarandeerd door het apparaat in verschillende richtingen over het gezicht te halen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 baardtrimmer

08/06/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima aankoop ,doet wat het beloofd!

Prima aankoop,doet echt wat het beloofd. Ben altijd wat sceptisch met aankopen via internet. Maar dit was een goed ! Prima trimmer Scherp Makkelijk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 baardtrimmer

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