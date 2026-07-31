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Oplaadbare Li-ionbatterij
Precisiekam met 12 lengtestanden
Nat en droog gebruik
Batterij-indicator
De Philips OneBlade is ontworpen voor het stylen van gezichtshaar en het verzorgen van het lichaam. Hij trimt, snijdt randen en scheert elke haarlengte. Het apparaat zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele scheerbeurt dankzij een glijcoating en afgeronde uiteinden. En met een knipelement dat 200x per seconde beweegt, werkt hij zelfs bij langere haren efficiënt.
Trim op de gewenste stoppellengte. Uw Philips OneBlade wordt geleverd met een precisiekam met 12 lengtestanden die u kunt gebruiken om alles te creëren, van een stoppelbaard tot een strakke trimbeurt en een langere baardstijl.
Met het dubbelzijdige mesje krijgt u in enkele seconden precies getrimde lijnen, zodat u elke geknipte haar kunt zien.
4.3
van 5
1900
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Richardz1979
31/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldig
Er fijn scheerapparaat, veel beter dan die met rotatiekopjes
Voordelen
Blijft scherp en accuduur is behoorlijk
Nadelen
Nog niet gevonden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6507/23 Gezicht en lichaam
Date of Use 2026-06-28
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6507/23 Gezicht en lichaam
Date of Use 2026-06-28
Engelbertink
14/06/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Het apparaat is top
Het is een top apparaat,Scheert de haartjes goed en nauwkeurig weg.
Voordelen
Scheer goed en nauwkeurig
Nadelen
Geen minpunten
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6652/30 Gezicht en lichaam
Date of Use 2026-05-14
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6652/30 Gezicht en lichaam
Date of Use 2026-05-14
Theo013
08/06/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Fijn product
Fijn apparaat voor het hele lichaam, multifunctioneel
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6507/23 Gezicht en lichaam
Date of Use 2026-05-22
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6507/23 Gezicht en lichaam
Date of Use 2026-05-22
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.