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  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte

Niet meer leverbaar

OneBladeGezicht en lichaam

QP2824/20

4.2
| (1548) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan
Trim, scheer en style haar van elke lengte
De Philips OneBlade is een nieuwe, revolutionaire hybride-styler die haar van iedere lengte kan trimmen en scheren en altijd voor strakke lijnen zorgt. Vergeet meerdere stappen en hulpmiddelen. OneBlade doet het allemaal.
Bekijk alle voordelen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Ontworpen om haar te scheren zonder sneetjes

Trim, scheer en style haar van elke lengte

  • Trim, scheer en style

  • Original Blade

  • 5-in-1 instelbare trimkam

Unieke OneBlade-technologie

Unieke OneBlade-technologie

Philips OneBlade heeft een revolutionaire technologie die speciaal is ontworpen voor het trimmen van gezichtshaar van elke lengte. Dankzij het dubbele beschermingssysteem – een glijcoating en afgeronde uiteinden – wordt scheren gemakkelijker en comfortabeler. Het scheerapparaat heeft een snelbewegend mesje (12000x per minuut), wat zeer effectief werkt, zelfs bij langere haren.

5-in-1 instelbare trimkam

5-in-1 instelbare trimkam

Kam met uniek open ontwerp voor een efficiënte trimbeurt zonder verstopping of onderbreking van uw routine, zelfs bij lang en dik haar.

Strakke lijnen

Strakke lijnen

Creëer perfecte contouren met het dubbelzijdige mesje. Scheer in iedere willekeurige richting, zodat u uitstekend zicht hebt op iedere haar die u trimt. Bepaal in een oogwenk uw eigen stijl!

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

1548

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

28/09/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Heel handig in gebruik.

Hij doet wat hij moet doen. Scheert goed glad overal.

Voordelen

Fijn in gebruik

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2834/20 Gezicht en lichaam

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2834/20 Gezicht en lichaam

22/05/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Handig

Gebruiksvriendelijk apparaat met veel mogelijkheden

Voordelen

Veelzijdig te gebruiken

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP2620/20 Gezicht en lichaam

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP2620/20 Gezicht en lichaam

15/04/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima product

Goed product, prima voor het scheren. Aan te bevelen

Voordelen

Sterk

Nadelen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2834/20 Gezicht en lichaam

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2834/20 Gezicht en lichaam

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.