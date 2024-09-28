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Niet meer leverbaar
Trim, scheer en style
Original Blade
5-in-1 instelbare trimkam
Philips OneBlade heeft een revolutionaire technologie die speciaal is ontworpen voor het trimmen van gezichtshaar van elke lengte. Dankzij het dubbele beschermingssysteem – een glijcoating en afgeronde uiteinden – wordt scheren gemakkelijker en comfortabeler. Het scheerapparaat heeft een snelbewegend mesje (12000x per minuut), wat zeer effectief werkt, zelfs bij langere haren.
Kam met uniek open ontwerp voor een efficiënte trimbeurt zonder verstopping of onderbreking van uw routine, zelfs bij lang en dik haar.
Creëer perfecte contouren met het dubbelzijdige mesje. Scheer in iedere willekeurige richting, zodat u uitstekend zicht hebt op iedere haar die u trimt. Bepaal in een oogwenk uw eigen stijl!
4.2
van 5
1548
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Maroni 61
28/09/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Heel handig in gebruik.
Hij doet wat hij moet doen. Scheert goed glad overal.
Voordelen
Fijn in gebruik
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2834/20 Gezicht en lichaam
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2834/20 Gezicht en lichaam
Diors
22/05/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Handig
Gebruiksvriendelijk apparaat met veel mogelijkheden
Voordelen
Veelzijdig te gebruiken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP2620/20 Gezicht en lichaam
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP2620/20 Gezicht en lichaam
Myfish
15/04/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Prima product
Goed product, prima voor het scheren. Aan te bevelen
Voordelen
Sterk
Nadelen
…
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2834/20 Gezicht en lichaam
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2834/20 Gezicht en lichaam
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.