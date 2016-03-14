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Niet meer leverbaar
4.9
van 5
7
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Hamzy90
14/03/2016
United Kingdom
DONT NEED A BARBER ANYMORE
5 STARS ALL ROUND EASY USE, CHARGING, WARRANTY, RELIABILITY, PRICE
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3342/23 6-in-1 Beard and Hair trimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3342/23 6-in-1 Beard and Hair trimmer
Zeeguy
24/10/2015
United Kingdom
Perfect for Beard Grooming
Its a perfect product for beard grooming. Long life charging and perfect speed.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3342/23 6-in-1 Beard and Hair trimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3342/23 6-in-1 Beard and Hair trimmer
Justin99
10/09/2013
United Kingdom
good product
does what it says on the tin, still using it from 1st charge far far better than others on the market.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3342/23 6-in-1 Beard and Hair trimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3342/23 6-in-1 Beard and Hair trimmer