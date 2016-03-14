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Niet meer leverbaar

Multigroom series 3000 QG3342/23 6-in-1 Beard & Hair trimmer

QG3342/23

4.9

| (7) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

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Recensies

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4.9

van 5

7

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

14/03/2016

United Kingdom

United Kingdom

DONT NEED A BARBER ANYMORE

5 STARS ALL ROUND EASY USE, CHARGING, WARRANTY, RELIABILITY, PRICE

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3342/23 6-in-1 Beard and Hair trimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3342/23 6-in-1 Beard and Hair trimmer

24/10/2015

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for Beard Grooming

Its a perfect product for beard grooming. Long life charging and perfect speed.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3342/23 6-in-1 Beard and Hair trimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3342/23 6-in-1 Beard and Hair trimmer

10/09/2013

United Kingdom

United Kingdom

good product

does what it says on the tin, still using it from 1st charge far far better than others on the market.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3342/23 6-in-1 Beard and Hair trimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3342/23 6-in-1 Beard and Hair trimmer

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