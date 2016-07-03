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Niet meer leverbaar
4.1
van 5
15
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
mohames
03/07/2016
United Kingdom
good
Good ............................................ ..............................
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3322/13 3-in-1 Beard and Detail trimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3322/13 3-in-1 Beard and Detail trimmer
sidd
04/06/2015
United Kingdom
Geverifieerde koper
value for money
Value for money, easy to use n clean, nice sleek design
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3322/13 3-in-1 Beard and Detail trimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3322/13 3-in-1 Beard and Detail trimmer
Paul123
03/06/2015
United Kingdom
Geverifieerde koper
Brilliant and affordable
For the price, I wasn't expected a great beard trimmer - but it actually puts my old one to shame. This trims my beard better, I can use it in the shower and it looks better. What was a purchase for just one component has turned into one of the best buys in a long time.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3322/13 3-in-1 Beard and Detail trimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3322/13 3-in-1 Beard and Detail trimmer