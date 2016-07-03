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Niet meer leverbaar

Multigroom series 3000 QG3322/13 3-in-1 Beard & Detail trimmer

QG3322/13

4.1

| (15) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan

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Recensies

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4.1

van 5

15

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

3
2

03/07/2016

United Kingdom

United Kingdom

good

Good ............................................ ..............................

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3322/13 3-in-1 Beard and Detail trimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3322/13 3-in-1 Beard and Detail trimmer

04/06/2015

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

value for money

Value for money, easy to use n clean, nice sleek design

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3322/13 3-in-1 Beard and Detail trimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3322/13 3-in-1 Beard and Detail trimmer

03/06/2015

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Brilliant and affordable

For the price, I wasn't expected a great beard trimmer - but it actually puts my old one to shame. This trims my beard better, I can use it in the shower and it looks better. What was a purchase for just one component has turned into one of the best buys in a long time.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3322/13 3-in-1 Beard and Detail trimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3322/13 3-in-1 Beard and Detail trimmer

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