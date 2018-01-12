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  • Alles-in-één baard- en detailtrimmer
  • Alles-in-één baard- en detailtrimmer
  • Alles-in-één baard- en detailtrimmer
  • Alles-in-één baard- en detailtrimmer
  • Alles-in-één baard- en detailtrimmer
  • Alles-in-één baard- en detailtrimmer

Niet meer leverbaar

Multigroom series 30003-in-1 baard- en precisietrimmer

QG3320/15

3.9
| (77) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
Alles-in-één baard- en detailtrimmer
Probeer verschillende baard-, snor- en bakkebaardstijlen met deze alles-in-één tondeuse. Dankzij de 3 opzetstukken kunt u eenvoudig allerlei verschillende looks proberen.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

3-in-1 waterbestendige tondeuse voor maximale veelzijdigheid

Alles-in-één baard- en detailtrimmer

  • 2 hulpstukken en 1 kam

  • draadloos, volledig afspoelbaar

  • huidvriendelijke mesjes

  • 60 min. draadloos gebr./10 uur opladen

Trim uw gezicht, hals en bakkebaarden om uw look af te maken

Gebruik de complete tondeuse zonder trimkam. Maak uw stijl af en geef uw baard nette, scherpe lijnen.

18 instelbare lengten (1-18 mm) voor een gelijkmatige baard of stoppels

Trim uw baard tot de gewenste lengte door de stand te vergrendelen en het gewenste resultaat te garanderen. De baard- en stoppelkam beschikt over 18 lengtestanden van 1 tot 18 mm, met precies 1 mm tussen elke stand.

Voor het voorzichtig verwijderen van ongewenst neus- en oorhaar

Verwijder ongewenst neus- en oorhaar, gemakkelijk en op een aangename manier.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.9

van 5

77

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

12/01/2018

België

België

Fantastisch toestel

Werkt zeer goed en presies mocht alleen net wat breder zijn en.daar is een serie 5000 beter voor ma werkt gelijk een klok

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 baard- en precisietrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 baard- en precisietrimmer

15/05/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Value for money

Αξίζει τα λεφτά της κάνει ότι διαφημίζεται . Ανθεκτική και δε χρειάζεται να δώσεις πολλά για να έχεις και καλό κούρεμα και τριμαρισμα στα γενια

Voordelen

Ποιότητα , 3 σε 1,

Nadelen

Μπαταρία - φόρτιση , καθαρισμός

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

19/01/2019

España

España

Buena calidad

Buena calidad y rendimiento. duración de batería excelente.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 