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Niet meer leverbaar
QG3190/00
Superieur zicht, maximale precisie
De revolutionaire MicroBlade-technologie van deze Philips-verzorgingsset is ontworpen om u ongekende precisie te bieden en u te helpen de juiste look te creëren zonder ongewenst haar.
Pro
9-in-1
Waterdicht
100% waterdicht voor eenvoudig gebruik en eenvoudig schoonmaken.
De revolutionaire MicroBlade-technologie is ontworpen om u met uiterste nauwkeurigheid precies de look te geven die u voor ogen had.
De geharde Inox-stalen mesjes zijn scherper dan titanium*.
3.0
van 5
33
Reviews & awards
beertjepooh
18/10/2011
Nederland
keigoed!
Ben er heel tevreden mee, gebruik m wel bijna iedere maand om het haar van mijn man te scheren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3190/00 Verzorgingsset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3190/00 Verzorgingsset
Lumenpra
05/01/2020
España
Geverifieerde koper
Muy buen cortador y fácil de utilizar
De fácil uso, múltiples accesorios, rápido y cómodo
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Datum gebruik 2018-12-05
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Datum gebruik 2018-12-05
nespolina
24/05/2012
Italia
Ottimo apparecchio, funzionale e comodo
Posseggo il rasoio da circa 3 anni e devo dire che non mi ha mai dato noie. Facile nel suo utilizzo, perfetto nel suo funzionamento ed infine devo elogiare la casa produttrice per la semplicità con la quale è stato possibile reperire delle parti di ricambio usurate. Sicuramente un prodotto da consigliare.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale
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