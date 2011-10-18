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  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
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Niet meer leverbaar

Multigroom series 3000Verzorgingsset

QG3190/00

3

| (33) Reviews & awards

Superieur zicht, maximale precisie

De revolutionaire MicroBlade-technologie van deze Philips-verzorgingsset is ontworpen om u ongekende precisie te bieden en u te helpen de juiste look te creëren zonder ongewenst haar.

Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Superieur zicht, maximale precisie

  • Pro

  • 9-in-1

  • Waterdicht

100% waterdicht voor onder de douche en eenvoudige reiniging

100% waterdicht voor onder de douche en eenvoudige reiniging

100% waterdicht voor eenvoudig gebruik en eenvoudig schoonmaken.

MicroBlade-technologie voor uiterste nauwkeurigheid

MicroBlade-technologie voor uiterste nauwkeurigheid

De revolutionaire MicroBlade-technologie is ontworpen om u met uiterste nauwkeurigheid precies de look te geven die u voor ogen had.

Scherper dan titanium*: geharde mesjes voor een lange levensduur

Scherper dan titanium*: geharde mesjes voor een lange levensduur

De geharde Inox-stalen mesjes zijn scherper dan titanium*.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.0

van 5

33

Reviews & awards

18/10/2011

Nederland

Nederland

keigoed!

Ben er heel tevreden mee, gebruik m wel bijna iedere maand om het haar van mijn man te scheren.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3190/00 Verzorgingsset

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3190/00 Verzorgingsset

05/01/2020

España

España

Geverifieerde koper

Muy buen cortador y fácil de utilizar

De fácil uso, múltiples accesorios, rápido y cómodo

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

Datum gebruik 2018-12-05

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

Datum gebruik 2018-12-05

24/05/2012

Italia

Italia

Ottimo apparecchio, funzionale e comodo

Posseggo il rasoio da circa 3 anni e devo dire che non mi ha mai dato noie. Facile nel suo utilizzo, perfetto nel suo funzionamento ed infine devo elogiare la casa produttrice per la semplicità con la quale è stato possibile reperire delle parti di ricambio usurate. Sicuramente un prodotto da consigliare.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 