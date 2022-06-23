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Niet meer leverbaar
4-in-1 verzorgingsset
Deze professionele Philips-verzorgingsset met trimmer voor hoofd, baard, neus en oren is het ultieme stylinghulpmiddel waarmee u voor elke gelegenheid de juiste look creëert.
4-in-1
De contourvolgende kam past zich aan elke welving aan voor snelle en comfortabele resultaten.
Revolutionaire, zelfslijpende, gegolfde mesjes zorgen voor een nauwkeurig en gelijkmatig resultaat.
Kies uit een van de vele lengte-instellingen en vergrendel de gewenste lengte.
4.9
van 5
7
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Taktsig
23/06/2022
Ελλάδα
Εξαιρετικό προϊόν!
Το έχω από το 2008. Είχα αγοράσει και ένα δεύτερο, δώρο για τον πατέρα μου. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η αξιοπιστία του, πέραν του ότι είναι πολύ πρακτικό. Κάποια στιγμή μετά από λίγα χρόνια, άλλαξα την μπαταρία του με μεγαλύτερης σε mA χωρητικότητας (θέλει κάποιες βασικές γνώσεις το εγχείρημα). Το μόνο που πρέπει κανείς να προσέχει, είναι το εξάρτημα ρύθμισης πάχους κοπής, το οποίο θέλει καλή μεταχείριση στο βάλε-βγάλε και καθαρισμό του προκειμένου να μην σπάσουν τα "χτενάκια" οδηγοί.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης
Datum gebruik 2020-06-23
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης
Datum gebruik 2020-06-23
morganfan
19/11/2020
Ελλάδα
Εξαιρετικο προιον το εχω 10 χρονια
η αντοχη και η αξιοπιστια απεδειχθειο. 10 χρονια και συνεχιζω
Voordelen
αντοχη
Nadelen
μικρη μπαταρια μεγαλη διαρκεια φορτισης
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης
Datum gebruik 2018-11-18
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης
Datum gebruik 2018-11-18
Pete75
01/02/2014
United Kingdom
Best beard trimmer ever
I used the Grooming kit GG3020 for the last 6 years and really loved it. Not only trimmed my beard but also the head and sometimes the body. Charging time was quite good and used for a long time before recharded it. Now after all this years well it's not working so good so I 'm might replace it with the same if I find it in store.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
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