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Niet meer leverbaar

Hairclipper series 7000 QC5390/15 Hair clipper

QC5390/15

4.2

| (703) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan

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4.2

van 5

703

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

10/10/2021

Nederland

Nederland

QC5380/32 aan vervanging toe.

Na 7 jaar trouwe dienst heeft mijn hairclipper de moed opgegeven. Iedere 14 dagen deed hij trouw zijn dienst maar nu zijn toch uiteindelijk de mesjes versleten waardoor hij zijn snelheid niet kan behouden. Hij mag nu gaan uitrusten. Ik heb een vervanging gevonden in de vorm van de HC9450/15. Hopen dat deze ook zo lang meegaat.

Voordelen

Ligt goed in de hand en doet waarvoor hij staat.

Nadelen

Ik heb er geen ontdekt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5380/32 tondeuse

Datum gebruik 2019-10-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 QC5380/32 tondeuse

Datum gebruik 2019-10-10

24/05/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Tondeuse

Fijn in de hand liggend en vele malen stiller dan de vorige

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hair clipper QC5115/15 Afspoelbare tondeuse

Datum gebruik 2020-04-24

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hair clipper QC5115/15 Afspoelbare tondeuse

Datum gebruik 2020-04-24

07/05/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

uitstekend

Uitstekende tondeuse prettig in de hand liggend en veel mogelijkheden wat betreft de in te stellen haarlengte. Kortom voldoet geheel aan de eisen welke ik gesteld had aan dit product.

Voordelen

instellingen, prettig in de hand liggend

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 QC5370/32 tondeuse

Datum gebruik 2019-04-07

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 QC5370/32 tondeuse

Datum gebruik 2019-04-07

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