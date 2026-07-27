OptimalTEMP-technologie, gegarandeerd geen schroeiplekken

Dankzij de OptimalTEMP-technologie gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen, ongeacht de gekozen stoominstelling. Strijk met een gerust hart alle soorten kleding, van zijden blousjes tot katoenen shirts. We garanderen dat uw stoomgenerator nooit brandplekken op strijkbare stoffen zal veroorzaken, zelfs als u het strijkijzer even niet gebruikt. U kunt het veilig op uw kleding of de strijkplank laten staan.