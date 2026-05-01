[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Jaren lang heb ik met een regulier strijkijzer het wasgoed van mijn gezin gestreken. Het koste me dan vaak best wat moeite om alle was helemaal strak te strijken. Maar dat is nu sinds enkele weken verleden tijd. Met deze stoomgenerator is strijken echt een fluitje van een cent. Het strijkijzer glijdt erg soepel door het wasgoed heen en door de krachtige stoomstoot is de was in no-time weer glad. Wat ook opvalt is dat het strijkijzer zelf erg licht in de hand ligt. Wat ik ook fijn vind is dat het apparaat een groot waterreservoir heeft waardoor je niet zo vaak water hoeft bij te vullen. Ook is het handig dat je niet meer de temperatuur van het apparaat hoeft in te stellen. Dat herkent dit apparaat namelijk zelf.