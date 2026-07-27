Groot afneembaar waterreservoir van 1,5 l voor eenvoudig bijvullen

Tot 1 uur ononderbroken strijken dankzij het grote waterreservoir van 1,5 liter. Als het waterreservoir leeg is, wordt u er door een geluid en indicatielampje aan herinnerd om bij te vullen. U kunt dit eenvoudig onder de kraan doen dankzij de grote vulopening.