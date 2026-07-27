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  • Makkelijk en krachtig
  • Makkelijk en krachtig
  • Makkelijk en krachtig
  • Makkelijk en krachtig
  • Makkelijk en krachtig
  • Makkelijk en krachtig
  • Makkelijk en krachtig
  • Makkelijk en krachtig
  • Makkelijk en krachtig
  • Makkelijk en krachtig
  • Makkelijk en krachtig
  • Makkelijk en krachtig
  • Makkelijk en krachtig
  • Makkelijk en krachtig
  • Makkelijk en krachtig

7000-seriePerfectCare-stoomgenerator

PSG7200/20

Makkelijk en krachtig
De PerfectCare uit de 7000-serie is ontworpen voor uw comfort en gemak. Dit lichte, eenvoudig te hanteren strijkijzer geeft krachtige stoom voor snelle en geweldige resultaten. Inclusief OptimalTEMP-technologie zodat er geen brandplekken op strijkbare stoffen komen.
Bekijk alle voordelen

Moeiteloos strijken. Geweldige resultaten.

Makkelijk en krachtig

  • Verticaal stomen voor gordijnen en hangende kleding

  • OptimalTEMP, gegarandeerd geen schroeiplekken op kleding

  • Tot 160 g/min. stoom en stoomstoot van 600 g

  • 1 uur strijken met groot waterreservoir van 1,5 liter

TurboPower-stoomgenerator voor krachtige stoom

TurboPower-stoomgenerator voor krachtige stoom

TurboPower-stoomgenerator voor een betere strijkervaring. Krachtigere stoom zonder onderbrekingen. De TurboPower-stoomgenerator zorgt tijdens het strijken voor minder natte plekken op uw kleren*, waardoor ze klaar zijn om in de kast te hangen zonder eerst te hoeven drogen.

SteamGlide Elite-zoolplaat voor de ultieme soepele strijkervaring

SteamGlide Elite-zoolplaat voor de ultieme soepele strijkervaring

SteamGlide Elite is onze nieuwste en meeste geavanceerde technologie voor de ultieme strijkprestaties en uitstekende krasbestendigheid. De geavanceerde nano-titaniumlaag zorgt voor superieuze strijkprestaties op alle kleding en de snelste resultaten.

Groot afneembaar waterreservoir van 1,5 l voor eenvoudig bijvullen

Groot afneembaar waterreservoir van 1,5 l voor eenvoudig bijvullen

Tot 1 uur ononderbroken strijken dankzij het grote waterreservoir van 1,5 liter. Als het waterreservoir leeg is, wordt u er door een geluid en indicatielampje aan herinnerd om bij te vullen. U kunt dit eenvoudig onder de kraan doen dankzij de grote vulopening.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. ten opzichte van de PSG8000S

  2. vergeleken met de MAX-modus

  3. Getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 1 minuut stomen.