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Niet meer leverbaar
150W
Voor gerichte behandeling
Instelbare hoek
De InfraCare PR3110 biedt een effectieve, gerichte behandeling door de lokale bloedsomloop te stimuleren om uw lichaam te mobiliseren tegen pijn. De verwarmde spieren worden los en ontspannen. Omdat de warmte het weefsel soepeler maakt, worden uw gewrichten flexibeler en minder stijf.
InfraCare stelt het lichaam in staat op een natuurlijke manier te genezen. De PR3110 InfraCare biedt pijnverlichting door gerichte behandeling, die bewezen voor een betere mobiliteit zorgt.
Betrouwbare technologie die wordt gebruikt door professionals. Het is klinisch bewezen dat deze technologie tot een meetbare verbetering van de gewrichtsfuncties leidt*. InfraCare leidt bewezen tot een aanzienlijke vermindering van pijn bij 71% van patiënten met reumatoïde artritis en bij 72% van patiënten met lage rugpijn*.
Prijzen
4.2
van 5
31
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Muskens
21/01/2020
Nederland
Eenvoudig en goed.
Ik vind goed dat het een eenvoudige in en af te stellen apparaat is.
Voordelen
Prijs/kwaliteit verhouding is goed. Snel warm. Stabiel.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PR3110/00 Infraroodlamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PR3110/00 Infraroodlamp
Ros56
07/04/2018
Nederland
Onderdeel van promotie
Zeer nuttig apparaat
De philips infrarood lamp is een lamp die alles waarmaakt wat er beloofd wordt. Hij is zeer handig en gemakkelijk in gebruik. Dit vooral ook door de instelbare hoek. De lamp is prettig in gebruik.en de resultaten zijn dan ook direct merkbaar. Na gebruik voelen je spieren soepeler aan.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PR3110/00 Infraroodlamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PR3110/00 Infraroodlamp
Lin74
26/03/2018
Nederland
Onderdeel van promotie
Helpt goed om pijn te verminderen
De afgelopen maanden heb ik de lamp regelmatig gebruikt bij spier- en gewrichtspijn. Bij spierpijn merk je meteen dat de pijn vermindert, bij pijn aan knie en elleboog duurt het langer, maar de warmte heeft een positief effect en na een aantal dagen voelt het al beter aan. De lamp is makkelijk in gebruik, licht (gewicht) en in hoogte verstelbaar, zodat je comfortabel kunt zitten/liggen en gericht op de zere plek kunt schijnen. Enig minpunt is dat de timer heel af en toe blijft hangen. Het is daarom verstandig om zelf ook de tijd in de gaten te houden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PR3110/00 Infraroodlamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PR3110/00 Infraroodlamp
W. Siems, et al (2010): "Pain and mobility improvement and MDA plasma levels in degenerative osteoarthritis, low back pain, and rheumatoid arthritis after infrared A-irradiation", Acta Biochimica Polonica 57(3), 313-319