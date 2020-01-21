De afgelopen maanden heb ik de lamp regelmatig gebruikt bij spier- en gewrichtspijn. Bij spierpijn merk je meteen dat de pijn vermindert, bij pijn aan knie en elleboog duurt het langer, maar de warmte heeft een positief effect en na een aantal dagen voelt het al beter aan. De lamp is makkelijk in gebruik, licht (gewicht) en in hoogte verstelbaar, zodat je comfortabel kunt zitten/liggen en gericht op de zere plek kunt schijnen. Enig minpunt is dat de timer heel af en toe blijft hangen. Het is daarom verstandig om zelf ook de tijd in de gaten te houden.