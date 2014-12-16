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  • Een gladde scheerbeurt voor extra vertrouwen
  • Een gladde scheerbeurt voor extra vertrouwen

Niet meer leverbaar

Elektrisch scheerapparaat

PQ208/17

5
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan
Een gladde scheerbeurt voor extra vertrouwen
Het elektrische scheerapparaat van Philips combineert een scheersysteem voor glad scheren met scheerhoofden die onafhankelijk van elkaar werken. U kunt er zeker van zijn dat u er elke dag op uw best uitziet
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Perfect scheerapparaat voor op reis

Een gladde scheerbeurt voor extra vertrouwen

  • Plus

Voor een glad, efficiënt scheerresultaat

Voor een glad, efficiënt scheerresultaat

Voor een gladde scheerbeurt, vervaardigd in Europa

Zelfslijpende mesjes

Zelfslijpende mesjes

Zelfslijpende mesjes die langer meegaan: tot twee jaar.

Volgt de contouren van uw gezicht

Volgt de contouren van uw gezicht

Houd de scherpe scheermessen van het Philips scheerapparaat dichter bij uw huid voor een buitengewoon glad resultaat. De afzonderlijk bewegende scheerhoofden volgen de contouren van uw gezicht.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

16/12/2014

France

France

Excellent, rasage parfait et rapide

Rasage rapide au plus près A piles sans fil, sans encombrement et transportable et premier prix !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PQ208/17 Rasoir électrique

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PQ208/17 Rasoir électrique

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 