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Niet meer leverbaar
Neus, oren en wenkbrauwen
Beschermingstrimmer
2 wenkbrauwkammen
Op het mesje van de revolutionaire beschermingstrimmer van Philips is een superdunne foliebescherming aangebracht zodat haartjes naar binnen kunnen, maar uw huid niet. Bovendien komen uw haartjes niet tussen de twee afzonderlijk bewegende mesjes en worden ze dus niet uitgetrokken.
De zachte, rubberen elementen zorgen zelfs nat voor optimale grip, zodat u betere controle hebt bij het gebruik van uw apparaat.
4.1
van 5
296
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
mermaid20
20/08/2015
Nederland
Geverifieerde koper
werkt prima!,
Voor mij een 9 op de schaalvan 10!! Wederom Philips! . Goede kwaliteit!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterdichte neustrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterdichte neustrimmer
nevela
20/08/2015
Nederland
Geverifieerde koper
werkt prima!,
Voor mij een 9 op de schaalvan 10!! Wederom Philips! . Goede kwaliteit!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterdichte neustrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterdichte neustrimmer
evert2013
15/09/2013
Nederland
Zonder meer een goed produkt
Het aan en uitschakelen zou ik liever willen d.m.v. een schuifschakelaar.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterdichte neustrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterdichte neustrimmer
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