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11in1: gezicht, hoofd en lichaam
Zelfslijpende stalen mesjes
BeardSense-technologie
Onze trimmer is gemaakt voor al uw ontharingsbehoeften en wordt geleverd met 11 hulpstukken om uw gezichtshaar te trimmen en te stylen, uw haar te knippen en uw lichaam te ontharen.
De zelfslijpende stalen mesjes zijn extra stevig voor maximale precisie tijdens het trimmen. Ze blijven net zo scherp als op dag één, zonder dat er mesolie nodig is.
Met BeardSense-technologie scant onze trimmer de dichtheid van uw baard 125x per seconde om het vermogen op dichtere gebieden te verhogen voor het beste resultaat.
4.2
van 5
692
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Van derVelde
05/05/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Produkt heeft uitstekende kenmerken
Ik gebruik het apparaat voor het trimmen van mijn baard en knippen van mijn haar. Resultaat van beide: geweldig!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 5000 Series MG5918/15 10-in-1 trimmer
Date of Use 2026-03-20
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 5000 Series MG5918/15 10-in-1 trimmer
Date of Use 2026-03-20
Lymens
11/03/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Now am the woman barber
Now am the woman barber of the house, I shave for my kids. thank you philips
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1, gezicht en haar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1, gezicht en haar
Alifuru
13/04/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Fantastische set
Alles in 1, van je baard trimmen tot scheren, wat een mooie set.
Voordelen
All-in-One
Nadelen
Tasje mag wat steviger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5720/90 10-in-1, gezicht, haar en lichaam
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5720/90 10-in-1, gezicht, haar en lichaam
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
Gebaseerd op 2 - 3 keer per week bijknippen van gezichtshaar, met sessies van ong. 11,5 minuten
De snellaadoptie biedt voldoende vermogen voor één trimbeurt
Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop