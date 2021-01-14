Hallo ibanezblazer, danke für Ihre Rezension. Wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Sonicare Modelle entschieden haben und von der Zahnbürste an sich auch überzeugt sind. Dass Sie allerdings wiederholt von der Lebensdauer Ihrer Zahnbürste enttäuscht wurden, ist natürlich sehr ärgerlich und wir können Ihren Unmut gut nachvollziehen. Gerne möchten wir Ihren Fall noch einmal genauer unter die Lupe nehmen und Sie daher bitten, uns Ihre Kontaktdaten (Name, Anschrift) sowie den Kaufbeleg (sofern noch vorhanden) bzw. ein Foto der Seriennummer der Zahnbürste (befindet sich auf der Unterseite des Handstücks) der Zahnbürste an [email protected] zu senden. Bitte geben Sie dabei auch folgende Referenznummer an, damit wir Ihre Rezension zuordnen können: 103060989. Beste Grüße Ihr Philips Care-Team