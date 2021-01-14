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Philips SonicareFlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush

HX9110/02

2.7
| (157) Reviews & awards
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Recensies

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2.7

van 5

157

Reviews & awards

14/01/2021

Deutschland

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Akkulaufzeit

Ein wunderbares Pflegeutensiel. Leider ist nun der Akku nicht mehr aufladbar. Aber die Garanie ist ja auch seit 3 Jahren abgelaufen...

Voordelen

lange Laufzeit

Nadelen

nach ca. 6 Jahren gibt der Akku seinen Geist auf und lässt sich nicht mehr aufladen.

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Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush

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13/09/2019

Deutschland

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Auf einmal geht die Zahnbürste von alleine an

Auch bei mir hat sie gestern auf einmal angefangen sich permanent anzuschalten. Abschalten ist möglich aber fängt nach kurzer Zeit wieder an :-( ... ich finde die Zahnbürste echt toll aber das ist einfach nur nervig

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24/08/2018

Deutschland

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Serhr gut bis zum defekt

Die gute Bewertung rührt daher das die Soniccare perfekt ist , leider haben wir nun den zweiten defekt der erste innerhalb der Garantiezeit. Die neue gelieferte ist nun aber auch wieder nach 26 Monaten defekt, schade. Zahnbürste piepst beim Laden und schaltet sich selbstständig ein . Mit freundlichen Grüßen

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Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush

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