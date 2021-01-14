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HX9110/02
2.7
van 5
157
Reviews & awards
Thebasile
14/01/2021
Deutschland
Akkulaufzeit
Ein wunderbares Pflegeutensiel. Leider ist nun der Akku nicht mehr aufladbar. Aber die Garanie ist ja auch seit 3 Jahren abgelaufen...
Voordelen
lange Laufzeit
Nadelen
nach ca. 6 Jahren gibt der Akku seinen Geist auf und lässt sich nicht mehr aufladen.
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Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush
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Denise0412
13/09/2019
Deutschland
Auf einmal geht die Zahnbürste von alleine an
Auch bei mir hat sie gestern auf einmal angefangen sich permanent anzuschalten. Abschalten ist möglich aber fängt nach kurzer Zeit wieder an :-( ... ich finde die Zahnbürste echt toll aber das ist einfach nur nervig
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Scubapro
24/08/2018
Deutschland
Serhr gut bis zum defekt
Die gute Bewertung rührt daher das die Soniccare perfekt ist , leider haben wir nun den zweiten defekt der erste innerhalb der Garantiezeit. Die neue gelieferte ist nun aber auch wieder nach 26 Monaten defekt, schade. Zahnbürste piepst beim Laden und schaltet sich selbstständig ein . Mit freundlichen Grüßen
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