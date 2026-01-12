Blijf poetsen op je best met BrushSync-herinneringen

Wist u dat opzetborstels na drie maanden minder effectief worden? Tandartsen raden u aan uw opzetborstel regelmatig te vervangen. Daarom hebben Philips Sonicare-tandenborstels BrushSync-technologie. De borstel houdt bij hoe vaak en hoe hard u poetst en herinnert u er vervolgens aan om uw opzetborstel te vervangen zodra u een nieuwe opzetborstel nodig hebt.