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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
HX680A
HX6807/35
HX6481/60
HX642A
HX6481/50
HX6856/29
HX680P
HX6803/64
HX684B
HX6850/64
HX960V
HX9611/19
HX960V
HX9690/08
HX6830/34
HX683A
HX6837/34
4 stuks
Standaardformaat
Opklikbaar
BrushSync-koppeling van poetsstanden
Klik onze InterCare-opzetborstel erop voor gezonder tandvlees in slechts 2 weken. Extra lange borstelharen verwijderen meer tandplak op moeilijk bereikbare plekken en tussen de tanden voor gezond tandvlees.
De InterCare-opzetborstel is voorzien van extra lange, dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen om tandplak diep tussen uw tanden aan te pakken. Het is klinisch bewezen dat na 2 weken uw tandvlees minder bloedt en dat ontstekingen afnemen.
Met onze BrushSync™-koppeling van poetsstanden** krijgt u altijd de best mogelijke reiniging. De InterCare-opzetborstel werkt samen met uw Philips Sonicare-handvat** met BrushSync™ waardoor automatisch de optimale poetsstand en het beste intensiteitsniveau voor uitzonderlijke reiniging wordt geselecteerd. U hoeft alleen te beginnen met poetsen.
4.7
van 5
112
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Jamesbond007uk
12/02/2019
Nederland
Top tandenborstels.
Tandenborstels zijn zachter dan de bijgeleverde tandenborstel en voelen goed aan. Tandsteen wordt goed verwijderd en tandvlees blijft heel :)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor InterCare HX9004/07 Standaard sonische opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor InterCare HX9004/07 Standaard sonische opzetborstels
Hèlen05
08/02/2019
Nederland
Zeer handige opzetborstelsborstels
Handige opzetborstels met een lange levensduur. Gaan de helft langer mee als bij vergelijkbare elektrische tandenborstels.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor InterCare HX9004/07 Standaard sonische opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor InterCare HX9004/07 Standaard sonische opzetborstels
Hèlen05
08/02/2019
Nederland
Geverifieerde koper
Zeer handige opzetborstelsborstels
Handige opzetborstels met een lange levensduur. Gaan de helft langer mee als bij vergelijkbare elektrische tandenborstels.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor InterCare HX9004/07 Standaard sonische opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor InterCare HX9004/07 Standaard sonische opzetborstels
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
BrushSync™-koppeling van poetsstanden is alleen compatibel met Philips Sonicare-tandenborstels met BrushSync™