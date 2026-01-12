Zoektermen

0

Winkelwagen

Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.

    • De opzetborstel voor dagelijkse reiniging De opzetborstel voor dagelijkse reiniging De opzetborstel voor dagelijkse reiniging

      Philips Sonicare I InterCare Set van 2 opzetborstels

      HX9002/87

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      De opzetborstel voor dagelijkse reiniging

      Gebruik deze vervangende Intercare-opzetborstel van Philips Sonicare om verborgen tandplak tussen de tanden te verwijderen. Voor een geweldige reiniging, elke dag weer.

      Bekijk alle voordelen

      Vergelijkbare producten

      Alle i InterCare weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Accessoires toevoegen

      Dit product
      I InterCare
      - {discount-value}

      I InterCare

      Set van 2 opzetborstels

      totaal

      recurring payment

      De opzetborstel voor dagelijkse reiniging

      Reikt tot diep tussen de tanden

      • Reikt tot diep tussen de tanden
      • Medium zacht
      • 70% biobased plastic*
      Grondige reiniging tussen de tanden en op lastig bereikbare plekken

      Grondige reiniging tussen de tanden en op lastig bereikbare plekken

      Onze Intercare-opzetborstel maakt gebruik van extra lange borstelharen om tot 3 keer meer tandplak te verwijderen** tussen de tanden en op moeilijk bereikbare plekken.

      Sonicare Fluid Action

      Sonicare Fluid Action

      Philips Sonicare-tandenborstels reinigen voorzichtig en effectief, en verzorgen uw tanden en tandvlees met tot wel 62.000 borstelbewegingen. Sonicare Fluid Action ondersteunt de reinigingsprestaties van de borstelharen door vloeistoffen diep tussen de tanden en langs het tandvlees te laten doordringen.

      Bewezen effectieve mondverzorging

      Bewezen effectieve mondverzorging

      Alle Philips Sonicare-opzetborstels zijn zorgvuldig ontworpen en klinisch getest. U kunt er dus zeker van zijn dat ze voldoen aan de hoogste standaard op het gebied van kwaliteit, veiligheid en prestaties.

      Blijf poetsen op je best met BrushSync-herinneringen

      Blijf poetsen op je best met BrushSync-herinneringen

      Wist u dat opzetborstels na drie maanden minder effectief worden? Tandartsen raden u aan uw opzetborstel regelmatig te vervangen. Daarom hebben Philips Sonicare-tandenborstels BrushSync-technologie. De borstel houdt bij hoe vaak en hoe hard u poetst en herinnert u er vervolgens aan om uw opzetborstel te vervangen zodra u een nieuwe opzetborstel nodig hebt.

      Past op alle opklikhandvatten van Philips Sonicare

      Past op alle opklikhandvatten van Philips Sonicare

      Deze opzetborstel is compatibel met alle elektrische tandenborstels van Philips Sonicare.*** U kunt de opzetborstel eenvoudig op- of afklikken om deze te vervangen en schoon te maken.

      Gemaakt van 70% bioplastic*

      Gemaakt van 70% bioplastic*

      We streven ernaar het gebruik van plastic op fossiele brandstoffen in onze producten te verminderen. Daarom bestaat deze opzetborstel voor 70% uit bioplastics.*

      Recyclebare verpakking op basis van papier

      Recyclebare verpakking op basis van papier

      Al onze opzetborstels worden geleverd in papieren verpakkingen die kunnen worden gerecycled waar faciliteiten beschikbaar zijn.

      Technische specificaties

      • Ontwerp en afwerking

        Hardheid borstelharen
        Medium zacht
        Kleur
        Wit
        Memo-borstelharen
        Blauwe kleur borstelharen vervaagt langzaam
        Formaat
        Standaard
        BrushSync-herkenning van opzetborstels
        Ja

      • Compatibiliteit

        Systeem voor opzetborstel
        Opklikbaar
        Niet geschikt voor
        Philips One
        Compatibele tandenborstels
        Philips Sonicare

      • Meegeleverde artikelen

        Opzetborstels
        2 I InterCare

      • Kwaliteit en prestaties

        Vervanging
        Iedere 3 maanden
        Getest
        voor optimaal gebruik
        Voordeel
        Verwijdering van tandplak

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Voorgestelde producten

      Onlangs bekeken producten

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      • toegekend aan het plastic van de opzetborstel op basis van massabalans.
      • *in vergelijking met een handtandenborstel.
      • **Met uitzondering van Philips One.
      Terug naar boven

      Exclusieve aanbiedingen, speciaal voor u


      Een gezonde levensstijl begint hier. Meld je aan om te starten.

      € 10 korting op uw eerste aankoop.*

      Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.

      Tips voor een gezonde levensstijl.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      * Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.
      Wat betekent dit?
      *Klik hier om onze algemene voorwaarden te lezen.

      Snelkoppelingen

      Online store-ondersteuning
      Abonneer en bespaar
      Bestelling zoeken
      Over Philips
      Algemene voorwaarden
      Warranty icon

      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
      genieten

      Bekijk ons garantiebeleid
      Refurbishment icon

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
      Parts and accessories

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Shop onderdelen en accessoires
      Sustainability icon

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

      U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.