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Niet meer leverbaar
4.1
van 5
251
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
4bergen
19/06/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Beter laat dan nooit
Poetsbewegingen, frequentie geven een goed poets resultaat. Tandvlees wordt ook goed gereinigd bij de tandhals, zonder het tandvlees overmatig te belasten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/01 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/01 Sonische, elektrische tandenborstel
Willl
13/02/2018
Nederland
Goed product
De elektrische tandenbiorstel werkt naar behoren en als verwacht. Groot nadeel : Veel onduidelijkheid over type-, model-,handelsnummer en de vermelding daarvan.
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/01 Sonische, elektrische tandenborstel
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/01 Sonische, elektrische tandenborstel
Grindl
21/02/2018
België
Geverifieerde koper
De beste elektrische tandenborstel
Overgeschakeld naar Philips Sonicare na jarenlang gebruik met roterende borstels. De sonische trillingen zijn veel zachter en dus beter voor mijn tandvlees en met de miniborsteltjes kom ik overal grondig bij. Zeer tevreden met mijn keuze.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/01 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/01 Sonische, elektrische tandenborstel