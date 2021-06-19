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Niet meer leverbaar

Philips SonicareHealthyWhite+ HX8911/04 Sonic electric toothbrush

HX8911/04

4.1
| (251) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan
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4.1

van 5

251

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

19/06/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Beter laat dan nooit

Poetsbewegingen, frequentie geven een goed poets resultaat. Tandvlees wordt ook goed gereinigd bij de tandhals, zonder het tandvlees overmatig te belasten.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/01 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/01 Sonische, elektrische tandenborstel

13/02/2018

Nederland

Nederland

Goed product

De elektrische tandenbiorstel werkt naar behoren en als verwacht. Groot nadeel : Veel onduidelijkheid over type-, model-,handelsnummer en de vermelding daarvan.

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/01 Sonische, elektrische tandenborstel

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/01 Sonische, elektrische tandenborstel

21/02/2018

België

België

Geverifieerde koper

De beste elektrische tandenborstel

Overgeschakeld naar Philips Sonicare na jarenlang gebruik met roterende borstels. De sonische trillingen zijn veel zachter en dus beter voor mijn tandvlees en met de miniborsteltjes kom ik overal grondig bij. Zeer tevreden met mijn keuze.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/01 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/01 Sonische, elektrische tandenborstel

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