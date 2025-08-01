Zoektermen
HX6058/88
De opzetborstel voor gevoelige tanden
Poets tandplak voorzichtig maar effectief weg met deze opzetborstel voor gevoelige tanden van Philips Sonicare. Met de opzetborstel verwijdert u tandplak schijnbaar moeiteloos, terwijl de borstel zacht is voor tanden en tandvlees. Een uitzonderlijke dagelijkse reiniging.Bekijk alle voordelen
Grondige reiniging kan nog steeds zacht zijn voor gevoelige tanden en tandvlees. Deze opzetborstel heeft een uniek ontwerp met lange, dunne, ultrazachte borstelharen waardoor elke poetsbeweging zacht blijft.
Met meer dan 3.000 opeengepakte borstelharen verwijdert deze opzetborstel tot 10x meer tandplak dan een gewone tandenborstel, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
Ervaar de reiniging waar miljoenen mensen voor kiezen. Philips Sonicare-tandenborstels reinigen voorzichtig en effectief en verzorgen uw tanden en tandvlees met tot wel 62.000 borstelbewegingen. Sonicare Fluid Action ondersteunt de reinigingsprestaties van de borstelharen door vloeistoffen diep tussen de tanden en langs het tandvlees te laten doordringen.
Alle Philips Sonicare-opzetborstels zijn zorgvuldig ontworpen en klinisch getest. U kunt er dus zeker van zijn dat ze voldoen aan de hoogste standaard op het gebied van kwaliteit, veiligheid en prestaties.
Wist u dat opzetborstels na drie maanden minder effectief worden? Tandartsen raden u aan uw opzetborstel regelmatig te vervangen. Daarom hebben Philips Sonicare-tandenborstels BrushSync-technologie. De borstel houdt bij hoe vaak en hoe hard u poetst en herinnert u er vervolgens aan om uw opzetborstel te vervangen zodra u een nieuwe opzetborstel nodig hebt.
Deze opzetborstel is compatibel met alle elektrische tandenborstels van Philips Sonicare.** U kunt de opzetborstel eenvoudig op- of afklikken om deze eenvoudig te vervangen en schoon te maken.
We streven ernaar minder plastic op basis van fossiele brandstoffen in onze producten te gebruiken. Daarom is 70% van het plastic in deze opzetborstel van biologische oorsprong.***
Al onze opzetborstels worden geleverd in papieren verpakkingen die kunnen worden gerecycled waar faciliteiten beschikbaar zijn.
