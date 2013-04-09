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Niet meer leverbaar

Philips Sonicare EssenceOplaadbare, sonische tandenborstel

HX5751

4.8

| (5) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Betere plakverwijdering

De unieke dynamische reinigingswerking van Sonicare reinigt op efficiënte en milde wijze tot diep tussen de tanden en langs het tandvlees.

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Betere plakverwijdering

  • 1 poetsstand

  • 1 opzetborstel

  • 1 hard reisetui

De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.

Opzetborstel met gebogen nek voor het beter poetsen van de kiezen

Opzetborstel met gebogen nek voor het beter poetsen van de kiezen

Deze tandenborstel heeft een unieke opzetborstel met gebogen nek waardoor de kiezen beter kunnen worden gepoetst en de tandplak ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd.

Klinisch bewezen veilig en zacht

Klinisch bewezen veilig en zacht

Philips Sonicare is een zachte elektrische tandenborstel voor beugels (opzetborstels slijten sneller als ze met een beugel worden gebruikt) en is ook veilig voor tandheelkundige restauraties (vullingen, kronen, facings) en parodontale pockets.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.8

van 5

5

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

09/04/2013

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Kauf!

Bin völlig zufrieden mit dem Produkt und frage mich warum ich noch so lange mit der Handzahnbürste geputzt habe. Die Zähne werden super sauber und besonders die Massagefunktion tut dem Zahnfleisch sehr gut.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

26/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

very different to electric tooth brush.

my wife will not go back to other systems now. Her dentist was most impressed at the check up.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

26/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

very different to electric tooth brush.

my wife will not go back to other systems now. Her dentist was most impressed at the check up.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

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