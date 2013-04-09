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Niet meer leverbaar
Betere plakverwijdering
De unieke dynamische reinigingswerking van Sonicare reinigt op efficiënte en milde wijze tot diep tussen de tanden en langs het tandvlees.
1 poetsstand
1 opzetborstel
1 hard reisetui
De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.
Deze tandenborstel heeft een unieke opzetborstel met gebogen nek waardoor de kiezen beter kunnen worden gepoetst en de tandplak ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd.
Philips Sonicare is een zachte elektrische tandenborstel voor beugels (opzetborstels slijten sneller als ze met een beugel worden gebruikt) en is ook veilig voor tandheelkundige restauraties (vullingen, kronen, facings) en parodontale pockets.
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4.8
van 5
5
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Cinderella
09/04/2013
Deutschland
Sehr guter Kauf!
Bin völlig zufrieden mit dem Produkt und frage mich warum ich noch so lange mit der Handzahnbürste geputzt habe. Die Zähne werden super sauber und besonders die Massagefunktion tut dem Zahnfleisch sehr gut.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
Susannah1976
26/03/2013
United Kingdom
very different to electric tooth brush.
my wife will not go back to other systems now. Her dentist was most impressed at the check up.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
froggyvodka
26/03/2013
United Kingdom
Geverifieerde koper
very different to electric tooth brush.
my wife will not go back to other systems now. Her dentist was most impressed at the check up.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essence HX5751 Sonic electric toothbrush