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  • Dubbele reinigingswerking
  • Dubbele reinigingswerking
  • Dubbele reinigingswerking
  • Dubbele reinigingswerking
  • Dubbele reinigingswerking
  • Dubbele reinigingswerking
  • Dubbele reinigingswerking
  • Dubbele reinigingswerking
  • Dubbele reinigingswerking
  • Dubbele reinigingswerking

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare SensiflexOplaadbare tandenborstel

HX1610/02

4.7
| (26) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan
Dubbele reinigingswerking
Het is bewezen dat de oplaadbare tandenborstel Sensiflex 1610 van Philips uw tanden beter reinigt dan een gewone tandenborstel. De borstel is voorzien van een dubbele reinigingswerking die tandplak op het tandoppervlak en moeilijk te bereiken tandplak tussen de tanden verwijdert.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

De ultieme elektrische tandenborstel

Dubbele reinigingswerking

  • 1 poetsstand

Natuurlijk wittere tanden

Natuurlijk wittere tanden

Reinigt zichtbare tandoppervlakken

Reinigt zichtbare tandoppervlakken

Reinigt zichtbare tandoppervlakken terwijl de Active Tip tandplak op moeilijk bereikbare plaatsen tussen de tanden aanpakt.

Zorgt ervoor dat u altijd met optimale poetsdruk poetst

Zorgt ervoor dat u altijd met optimale poetsdruk poetst

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.7

van 5

26

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

2

28/10/2018

Nederland

Nederland

heel goed,

Dit is een goede tandenborstel, want ik heb hem al minstens 8 jaar en hij doet het nog steeds ! Mocht hij kapot gaan, dan koop ik weer een Philips.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX1610/02 Oplaadbare tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX1610/02 Oplaadbare tandenborstel

01/07/2013

Nederland

Nederland

Uitstekend apparaat

Prima tandenborstel maar de opzetborstels zijn in veel wikels niet te krijgen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX1610/02 Oplaadbare tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX1610/02 Oplaadbare tandenborstel

31/01/2012

Nederland

Nederland

Goede borstel voor een leuke prijs

Hele goede tandenborstel voor als je de neiging hebt te hard te poetsen. Als je te hard drukt stopt hij vanzelf. Op aanraden van de tandarts 12 jaar geleden de eerste gekocht. Jammer dat hij niet algemeen verkrijgbaar is.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX1610/02 Oplaadbare tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX1610/02 Oplaadbare tandenborstel

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 