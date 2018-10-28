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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
1 poetsstand
Reinigt zichtbare tandoppervlakken terwijl de Active Tip tandplak op moeilijk bereikbare plaatsen tussen de tanden aanpakt.
4.7
van 5
26
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Frederique4
28/10/2018
Nederland
heel goed,
Dit is een goede tandenborstel, want ik heb hem al minstens 8 jaar en hij doet het nog steeds ! Mocht hij kapot gaan, dan koop ik weer een Philips.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX1610/02 Oplaadbare tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX1610/02 Oplaadbare tandenborstel
Trassi
01/07/2013
Nederland
Uitstekend apparaat
Prima tandenborstel maar de opzetborstels zijn in veel wikels niet te krijgen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX1610/02 Oplaadbare tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX1610/02 Oplaadbare tandenborstel
Carolinem
31/01/2012
Nederland
Goede borstel voor een leuke prijs
Hele goede tandenborstel voor als je de neiging hebt te hard te poetsen. Als je te hard drukt stopt hij vanzelf. Op aanraden van de tandarts 12 jaar geleden de eerste gekocht. Jammer dat hij niet algemeen verkrijgbaar is.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX1610/02 Oplaadbare tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX1610/02 Oplaadbare tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.