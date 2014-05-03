Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
HTS5590/12
Bezeten van muziek
Haal het beste geluid uit uw home cinema met deze dynamische schuine 3D-luidsprekers! Gebruik het innovatieve Philips home cinema-systeem uit de 5000-serie voor al uw favoriete entertainment, inclusief Blu-ray.
3D-gerichte luidsprekers
Blu-ray 3D afspelen
Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.
3D-luidsprekers met drivers om het geluid niet alleen van voren te leveren, maar ook vanaf de zijkanten. Dit creeert een grotere, ideale luisterplek, zodat u kunt genieten van een meeslepend bioscoopgeluid.
-
3.7
van 5
11
Reviews & awards
Tortyhh
03/05/2014
Deutschland
Wow einfach nur super
Seit mehr als 2 Jahren habe ich nun das Heimkinosystem von Philips super klang super Bass lädt Blurays und 3D Filme schnell .Für mich gibt es nichts anderes außer Philips egal welche Technik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
ffSN
21/04/2014
Deutschland
Top, sehr zu empfehlen.
Alle Geräte kann ich mit einer Fernbedienung steuern. Top Klang und sehr gute 3D Wiedergabe von Blue Ray. Radio Empfang sehr gut.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
Pticius
05/11/2011
United Kingdom
Good product at affordable price. A bit dissapointing that ventilator is sopmetimes noicy
Good product at affordable price. Excellent sound quality - more than sufficient for home use, no complaints on other features (video playback, radio) Well integrates with Phillips TV family, good & simple controls. A bit dissapointing that ventilator is sometimes noicy... seems that it will have to be replaced soon :-(
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS5590 5.1 Home theater
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS5590 5.1 Home theater