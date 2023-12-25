ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

  • Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen
  • Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen
  • Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen
  • Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen
  • Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen
  • Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen
  • Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen
  • Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen
  • Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen
  • Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen
  • Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen
  • Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen
  • Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen
  • Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen
  • Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen
  • Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen
  • Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen
  • Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen
  • Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen
  • Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen
  • Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen
  • Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen
  • Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen
  • Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen

Niet meer leverbaar

Jamie Oliver Cutting Tower

HR1055/90

4.7

| (10) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen

Met de Jamie Oliver HomeCooker Cutting Tower hebt u een extra paar handen in de keuken, zodat u niet alles zelf hoeft te doen. Ingrediënten worden rechtstreeks in de HomeCooker-pan of in uw eigen kom gesneden.

Bekijk alle voordelen

Snijdt rechtstreeks in de kom

Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen

  • 200W

  • 5 snijvarianten

  • 2 snelheden

2 snelheden voor snijden en hakken

2 snelheden voor snijden en hakken

U kunt de juiste snelheid voor het snijden kiezen, afhankelijk van het gerecht of het recept. Voor het snijden van julienne gebruikt u snelheid 1, voor hakken en raspen snelheid 1 voor zachte ingrediënten als champignons en snelheid 2 voor harde ingrediënten als wortelen en salami.

XL-vultrechter voor al uw ingrediënten

XL-vultrechter voor al uw ingrediënten

Met de XL-vultrechter (76 x 50 mm) kunt u alle soorten ingrediënten gebruiken, zonder deze eerst in kleine stukjes te snijden voordat ze in de vultrechter gaan.

Snijdt rechtstreeks in de pan

Snijdt rechtstreeks in de pan

Dankzij het perfecte ontwerp van de Cutting Tower kunt u rechtstreeks in de pan snijden. U bespaart tijd en u hoeft de ingrediënten niet op een aparte plank te snijden die u naderhand ook nog eens moet afwassen. U snijdt de ingrediënten rechtstreeks in de pan wanneer u ze nodig hebt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.7

van 5

10

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

25/12/2023

United Kingdom

United Kingdom

Best ever had or seen! Shame discontinuted!

I was original and bought this instead of your regular type food processor / grater. I used it for many years and it's still in perfect condition (beside the disc that broke after recent misuse - pressing full force).

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Jamie Oliver Cutting tower

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Jamie Oliver Cutting tower

28/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Best Slicer I have used

In one word perfect!! I have used manual & automatic slicers and this is by far the best I have used!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Jamie Oliver Cutting tower

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Jamie Oliver Cutting tower

01/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

High Speed Shredder/Slicer

I have this product to use alongside the Philips HomeCooker however, I can see it will be used as a stand alone product as well as it is so efficient. It has 5 cutting disks, fine shredding, coarse shredding, fine slicing, coarse slicing and julienne. If you like to bulk cook it would really make very short work of your vegetable preparation.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Jamie Oliver Cutting tower

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Jamie Oliver Cutting tower

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen