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Niet meer leverbaar
Zelfgemaakte maaltijden, ook op drukke dagen
Met de Jamie Oliver HomeCooker Cutting Tower hebt u een extra paar handen in de keuken, zodat u niet alles zelf hoeft te doen. Ingrediënten worden rechtstreeks in de HomeCooker-pan of in uw eigen kom gesneden.
200W
5 snijvarianten
2 snelheden
U kunt de juiste snelheid voor het snijden kiezen, afhankelijk van het gerecht of het recept. Voor het snijden van julienne gebruikt u snelheid 1, voor hakken en raspen snelheid 1 voor zachte ingrediënten als champignons en snelheid 2 voor harde ingrediënten als wortelen en salami.
Met de XL-vultrechter (76 x 50 mm) kunt u alle soorten ingrediënten gebruiken, zonder deze eerst in kleine stukjes te snijden voordat ze in de vultrechter gaan.
Dankzij het perfecte ontwerp van de Cutting Tower kunt u rechtstreeks in de pan snijden. U bespaart tijd en u hoeft de ingrediënten niet op een aparte plank te snijden die u naderhand ook nog eens moet afwassen. U snijdt de ingrediënten rechtstreeks in de pan wanneer u ze nodig hebt.
4.7
van 5
10
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Mrs S
25/12/2023
United Kingdom
Best ever had or seen! Shame discontinuted!
I was original and bought this instead of your regular type food processor / grater. I used it for many years and it's still in perfect condition (beside the disc that broke after recent misuse - pressing full force).
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Jamie Oliver Cutting tower
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Jamie Oliver Cutting tower
Lavender
28/10/2012
United Kingdom
Best Slicer I have used
In one word perfect!! I have used manual & automatic slicers and this is by far the best I have used!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Jamie Oliver Cutting tower
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Jamie Oliver Cutting tower
missmintymoo
01/10/2012
United Kingdom
High Speed Shredder/Slicer
I have this product to use alongside the Philips HomeCooker however, I can see it will be used as a stand alone product as well as it is so efficient. It has 5 cutting disks, fine shredding, coarse shredding, fine slicing, coarse slicing and julienne. If you like to bulk cook it would really make very short work of your vegetable preparation.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Jamie Oliver Cutting tower
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Jamie Oliver Cutting tower