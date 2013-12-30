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  • Altijd glad scheren
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  • Altijd glad scheren
  • Altijd glad scheren

Niet meer leverbaar

scheerhoofden

HQ8/11

4.3
| (70) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan
Altijd glad scheren
De mesjes van uw scheerapparaat leggen elk jaar maar liefst 49 keer de afstand naar de top van de Mount Everest af. Na zo'n lange tocht is zelfs het beste materiaal toe aan vervanging. Houd uw scheerapparaat in topconditie en vervang de scheerhoofden om de 2 jaar.
Bekijk alle voordelen

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Altijd glad scheren

  • DualPrecision

  • 2 scheerhoofden

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.

Precisiescheersysteem

Precisiescheersysteem

Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.

Comfortabele scheerhoofden

Comfortabele scheerhoofden

Het huidvriendelijke profiel van deze Philips-scheerhoofden zorgt ervoor dat het apparaat soepel over uw huid glijdt voor een comfortabele scheerbeurt.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

70

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

30/12/2013

Nederland

Nederland

uitstekend.

prima apparaat. Waarom zijn er zoveel modellen in omloop. Als ik mijn koppen wil vervangen zoek ik me een ongeluk. Prijs is ook wat aan de stijve kant.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ8/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ8/50 scheerhoofden

30/07/2013

Nederland

Nederland

heel goed

Blij met mijn nieuwe scheerhoofden. Wist niet dat dit kon.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ8/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ8/50 scheerhoofden

20/05/2012

Nederland

Nederland

Perfecte scheerkwaliteit

Doordat mijn scheerapparaat aangaf de koppen te vervangen dit nu voor de tweede keer gedaan. Zo is mijn nu 4 jaar oude scheerapparaat weer als nieuw.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ8/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ8/50 scheerhoofden

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