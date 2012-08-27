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  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
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Niet meer leverbaar

Shaver series 3000Elektrisch scheerapparaat

HQ7380/16

4.4
| (60) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan
Comfortabel en nauwkeurig
Dit volledig afwasbare scheerapparaat is voorzien van een uniek precisiescheersysteem. De ultraplatte scheerhoofden hebben sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Scheert zelfs de kortste haartjes

Comfortabel en nauwkeurig

  • Snel opladen

  • Reisetui

Precisiescheersysteem

Precisiescheersysteem

Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.

Reflex Action-systeem

Reflex Action-systeem

Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.

Comfortabele scheerhoofden

Comfortabele scheerhoofden

Het huidvriendelijke profiel van deze Philips-scheerhoofden zorgt ervoor dat het apparaat soepel over uw huid glijdt voor een comfortabele scheerbeurt.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

60

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

1

27/08/2012

Nederland

Nederland

scheertijd lang en schoonhouden makkelijk

vooral de korte oplaadtijd en de lange scheerduur zijn heel prettig. ook het schoonhouden is veel makkelijker en beter dan mijn vorige philishaves,

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7380/16 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7380/16 Elektrisch scheerapparaat

27/08/2012

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

scheertijd lang en schoonhouden makkelijk

vooral de korte oplaadtijd en de lange scheerduur zijn heel prettig. ook het schoonhouden is veel makkelijker en beter dan mijn vorige philishaves,

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7380/16 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7380/16 Elektrisch scheerapparaat

30/12/2011

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7380/16 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7380/16 Elektrisch scheerapparaat

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 