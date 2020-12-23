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  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
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Niet meer leverbaar

7000 SeriesElektrisch scheerapparaat

HQ7360

4.1

| (107) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

Comfortabel en nauwkeurig

Dit volledig afwasbare scheerapparaat is voorzien van een uniek precisiescheersysteem. De ultraplatte scheerhoofden hebben sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.

Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Scheert zelfs de kortste haartjes

Comfortabel en nauwkeurig

  • Snel opladen

Precisiescheersysteem

Precisiescheersysteem

Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.

Reflex Action-systeem

Reflex Action-systeem

Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.

Comfortabele scheerhoofden

Comfortabele scheerhoofden

Het huidvriendelijke profiel van deze Philips-scheerhoofden zorgt ervoor dat het apparaat soepel over uw huid glijdt voor een comfortabele scheerbeurt.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

107

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

23/12/2020

Nederland

Nederland

Zeer goed scheer apparaat van Philips

Ik heb hem 10 jaar gebruikt en met plezier en ik heb nu een nieuwe Philishave

Voordelen

Heeft lange levensduur.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7360 Elektrisch scheerapparaat

Date of Use 2018-12-23

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7360 Elektrisch scheerapparaat

Date of Use 2018-12-23

12/10/2011

Nederland

Nederland

Fijn scheerapparaat wat goed "in de hand" ligt.

Dit apparaat scheert uitstekend. Goed schoon te houden en redelijke scheertijd,voordat weer opgeladen dient te worden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7360 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7360 Elektrisch scheerapparaat

09/10/2011

Nederland

Nederland

een uitstekend apparaat

het apparaat ligt prettig in de hand, scheert uitstekend, is betrekkelijk stil. het is gemakkelijk te legen en blijft verrassend lang werken na opladen (ca. 2 weken). opm. mijn apparaat wijkt iets af van de afbeelding: ik vind geen serienummer op het apparaat maar wel een grote 7 (7 dagen).

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7360 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7360 Elektrisch scheerapparaat

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 