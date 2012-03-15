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Niet meer leverbaar
Precisiescheersysteem
Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.
Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.
Het huidvriendelijke profiel van deze Philips-scheerhoofden zorgt ervoor dat het apparaat soepel over uw huid glijdt voor een comfortabele scheerbeurt.
3.9
van 5
49
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
HASMA
15/03/2012
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7340/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7340/16 Elektrisch scheerapparaat
Hannes1
10/01/2012
Nederland
zeer goed
kheb het scheerapparaat 1j,meegenomen naar mn 2e thuis in china 2x.Laatste keer (3e) vergeten meenemen en gescheerd met scheermesjes gilette maar mn scheerapparaat is veel beter dan scheermesjes,zeer glad gevoel...,kheb nzeer ruwe stoppelbaard na 1 dag niet scheren... ngouden tip...na het scheren je gezicht met ijskoud water spoelen (kraantjeswater)...de porien gaan dicht...geen verhitting van de huid en geen rode huid...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7340/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7340/16 Elektrisch scheerapparaat
guydw
10/01/2012
Nederland
zeer goed
kheb het scheerapparaat 1j,meegenomen naar mn 2e thuis in china 2x.Laatste keer (3e) vergeten meenemen en gescheerd met scheermesjes gilette maar mn scheerapparaat is veel beter dan scheermesjes,zeer glad gevoel...,kheb nzeer ruwe stoppelbaard na 1 dag niet scheren... ngouden tip...na het scheren je gezicht met ijskoud water spoelen (kraantjeswater)...de porien gaan dicht...geen verhitting van de huid en geen rode huid...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7340/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7340/16 Elektrisch scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.