Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
De uitklapbare trimmer over de gehele breedte is ideaal voor het bijwerken van bakkebaarden en snor.
Het systeem met twee mesjes tilt de haren op om ze moeiteloos tot onder het huidoppervlak af te scheren.
Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.
4.2
van 5
45
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
willem22
10/10/2011
Nederland
prima
prima scheerapparaat. Hoop dat deze langer meegaat dan de vorige, die maar net 1 jaar is geworden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7310 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7310 Elektrisch scheerapparaat
ollebol
10/10/2011
Nederland
prima
Scheerapparaat sinds 3 weken in gebruik en ben uiterst tevreden over prijs en kwaliteit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7310 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7310 Elektrisch scheerapparaat
Kaj93
10/10/2011
Nederland
prima
Scheerapparaat sinds 3 weken in gebruik en ben uiterst tevreden over prijs en kwaliteit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7310 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7310 Elektrisch scheerapparaat