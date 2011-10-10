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  • Comfortabel en nauwkeurig

Niet meer leverbaar

7000 seriesElektrisch scheerapparaat

HQ7310/16

4.2
| (45) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan
Comfortabel en nauwkeurig
Dit volledig afwasbare scheerapparaat kunt u na elke scheerbeurt afspoelen onder de kraan. U bent elke dag verzekerd van een comfortabele en gladde scheerbeurt.
Bekijk alle voordelen

Scheert zelfs de kortste haartjes

Comfortabel en nauwkeurig

Uitklaptrimmer met veermechanisme

Uitklaptrimmer met veermechanisme

De uitklapbare trimmer over de gehele breedte is ideaal voor het bijwerken van bakkebaarden en snor.

Super Lift & Cut-technologie

Super Lift & Cut-technologie

Het systeem met twee mesjes tilt de haren op om ze moeiteloos tot onder het huidoppervlak af te scheren.

Reflex Action-systeem

Reflex Action-systeem

Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

45

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

10/10/2011

Nederland

Nederland

prima

prima scheerapparaat. Hoop dat deze langer meegaat dan de vorige, die maar net 1 jaar is geworden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7310 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7310 Elektrisch scheerapparaat

10/10/2011

Nederland

Nederland

prima

Scheerapparaat sinds 3 weken in gebruik en ben uiterst tevreden over prijs en kwaliteit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7310 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7310 Elektrisch scheerapparaat

10/10/2011

Nederland

Nederland

prima

Scheerapparaat sinds 3 weken in gebruik en ben uiterst tevreden over prijs en kwaliteit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7310 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7310 Elektrisch scheerapparaat

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